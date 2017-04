L’empereur et l'impératrice du Japon célèbrent le succès de leur visite au Vietnam

L’empereur et l’impératrice du Japon. Photo: VNA



Tokyo (VNA) - L’empereur et l’impératrice du Japon japonais ont donné, lundi à Tokyo, une réception en l’honneur du succès de leur visite d’Etat officielle au Vietnam du 28 février au 5 mars.

Etaient présen​ts le Premier ministre Shinzo Abe, certains membres du gouvernement, des Affaires étrangères… L’ambassadeur du Vietnam au Japon Nguyen Quoc Cuong et son épouse se trouvaient parmi les invités.

Le Premier ministre japonais a salué la réussite de la visite de l’empereur et l’impératrice au Vietnam. L’empereur Akihito a remercié les autorités et les habitants du Vietnam pour leur accueil et souhaité que sa visite consolide les relations entre les deux pays.

L’ambassadeur vietnamien Nguyen Quoc Cuong a transmis à l’empereur et à l’impératrice les salutations du président vietnamien Tran Dai Quang et de son épouse. Cette visite marque un jalon important dans les relations Vietnam-Japon, a-t-il affirmé. -VNA