L’embargo de l’Arabie saoudite sur les volailles vietnamiennes sans conséquence

Hanoi (VNA) – L’embargo de l’Arabie saoudite sur les volailles vietnamiennes – par crainte de la grippe aviaire hautement pathogène – sera sans conséquences sur les exportations vietnamiennes, a indiqué le Département de la santé animale.

Cette mesure annoncée le 16 avril par l’Arabie saoudite n’aura pas de conséquences sur les exportations vietnamiennes car le Vietnam n’exporte aucune volaille vivante vers un pays étranger, a indiqué un responsable dudit département du ministère vietnamien de l’Agriculture et du Développement rural.



Le ministère saoudien de l’Environnement, de l’Eau et de l’Agriculture a récemment décidé de suspendre l’importation de volailles, d’œufs et de poussins en provenance du Vietnam, après les mises en garde de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) qui comprennent une flambée des cas de grippe aviaire.



La grippe aviaire a attiré l’attention de la communauté internationale au fil des années, en raison de l’impact que les foyers de maladies chez les volailles ont eu sur les moyens de subsistance des populations et sur les échanges internationaux dans de nombreux pays.

De plus, bien que la plupart des virus de la grippe aviaire ne soient pas pathogènes pour l’homme, certains sont zoonotiques, ce qui signifie qu’ils peuvent infecter l’homme et provoquer une maladie.



Le Vietnam compte à ce jour une seule entreprise qui a signé un contrat d’export de viande de poulet à l’étranger, la SARL Koyu&Unitek basée dans la zone industrielle de Long Binh, ville de Biên Hoa, province de Dông Nai (Sud).



Cette entreprise qui pourrait exporter des filets de poulet au Japon, a construit une usine d’abattage et de transformation de la viande de poulet à Dông Nai où le troupeau de poulets est estimé à plus de 16 millions de têtes.



A la fin 2016, le ministère vietnamien de l’Agriculture et du Développement rural a lancé un plan de surveillance de la chaîne de production de viande de poulet, selon lequel Hong Kong, Singapour, la Malaisie, le Myanmar et la République de Corée seront les marchés cibles dans les années à venir. – VNA