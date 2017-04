L'économie du Cambodge maintient son rythme de croissance, selon la BAD

Dans une usine au Cambodge. Photo: destinationcambodia.com

Phnom Penh (VNA) - L'économie du Cambodge maintiendra cette année son rythme de croissance pour atteindre 7%, 7,1% en 2017, et 7% en 2018, a annoncé le directeur de la Banque asiatique de développement (BAD) au Cambdoge, Samiuela Tukuafu.

Selon un rapport de la BAD, cette croissance ​résulte des politiques efficientes de développement industriel pour la période 2015-2020, de la baisse des dépenses publiques, de l'accélération de la production et des exportations de textile, d'habillement, de cuir et de chaussures, ainsi qu'au renforcement du secteur de la construction et de l'immobilier.

Sectoriellement, l'industrie ​cambodgienne connaîtra une croissance de 10,8%, les services, de 6,7%, et l'agriculture, de 1,8%. L'inflation sera maintenue ​à un niveau de 3,4%. Les exportations ​progresseront de 11%, ​et l'investissement direct étranger se stabilisera. -VNA