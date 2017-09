Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Les micros, petites et moyennes entreprises (MPME) ayant investi 30% de leurs recettes dans l’e-commerce ont observé une croissance neuf fois supérieure à celles n’ayant placé que 10% des capitaux dans le même secteur.

Forum sur les startups de l’APEC, tenu le 12 septembre à Hô Chi Minh-Ville, dans le cadre de la conférence ministérielle de l’APEC sur les PME. Photo: VNA

L’exploitation des technologies informatiques au service de l’e-commerce a permis aux MPME de réduire les coûts d’investissement, tout en améliorant leur compétitivité et en créant davantage d’emplois. En particulier, les MPME munies de technologies de l'information comme Internet ont vu leurs activités commerciales doubler par rapport au commerce traditionnel, selon une dernière étude rendue publique lors du Forum sur les startups de l’APEC, tenu le 12 septembre à Hô Chi Minh-Ville.



Selon cette étude, réalisée par la Banque mondiale (BM) en 2014 à propos de l’avenir des entreprises utilisant le réseau social Facebook (Facebook - OECD - World Bank Future of Business Survey), seuls 60 millions des 110 millions de MPME dans la région de l’APEC utilisent Facebook pour développer leur e-commerce. Parmi 141.785 MPME sondées, 75% profitent des outils en ligne pour présenter et valoriser leurs produits et 65% les utilisent pour fournir des informations aux clients et recueillir leurs réactions. La valeur des échanges commerciaux mondiaux passera de 230 milliards de dollars en 2014 à 1.000 milliards en 2020 grâce à l’e-commerce, selon les prévisions de la même étude.



Une étude de la Fondation canadienne Asie-Pacifique (FAP) indique qu’à l’heure actuelle, les 21 économies membres de l’APEC recensent quelque 3 milliards d’internautes et ce chiffre pourrait passer à 5 milliards en 2025 avec 50 milliards d’appareils connectés. Aussi, 2,51 milliards de personnes possèdent un téléphone portable dont 51% sont des Smartphones.



Un secteur en plein essor



Au Vietnam, 52,7% de la population avait accès à Internet en 2015, l’équivalent de 43,7 millions de personnes. Ce nombre pourrait être multiplié par deux en 2020, selon un autre sondage mené par la BM. Cette tendance est une aubaine pour les entreprises qui veulent trouver des clients par le biais des applications mobiles.



Selon le Dr Huy Hoa Huynh, directeur adjoint de l’Institut pour le développement socio-économique de Dà Nang (Centre), de plus en plus de jeunes Vietnamiens se connectent à Internet principalement pour utiliser des réseaux sociaux. Plusieurs cours de sensibilisation à l’e-commerce sont donnés par différents établissements, dont 84% portent sur les applications en ligne et les conditions d’exploitation des ressources publiques publiées sur le Net. Les applications liées à la documentation du secteur éducatif ont été téléchargées près de 270 millions de fois en 2011, ccontre 25 millions en 2009.



Par ailleurs, selon les statistiques du site WeAreSocial, en 2016, le Vietnam comptait plus de 50,5 millions d’internautes. Près de 33,3 millions d’entre eux préféraient acheter des produits en ligne. Toutes ces données nous aident à comprendre pourquoi le chiffre d’affaires dégagé par l’e-commerce au Vietnam s'est élevé à 1,8 milliard de dollars en 2016.



Un Sommet prévu en octobre



Lors du Forum sur l’e-commerce VOBF 2017, organisé en mars à Hô Chi Minh-Ville, Trân Trong Tuyên, secrétaire général de l’Association de l’e-commerce du Vietnam (VECOM), a estimé que la croissance en la matière dans le pays ne cesserait d’augmenter (de 30% à 50% sur un an) et son chiffre d’affaires devrait atteindre 10 milliards de dollars dans cinq ans.

Le Sommet sur l’e-commerce 2017 (eCommerce Summit 2017) aura lieu, comme prévu, les 14 et 15 octobre à Hanoï, puis les 28 et 29 octobre à Hô Chi Minh-Ville. Cet événement, organisé par la Sarl de développement des technologies et de l’éducation d’Asie (Asia Edu Tech), visera à fournir des informations en la matière aux entrepreneurs du Vietnam et du monde pour leur permettre d’exploiter au mieux l’e-commerce, ainsi que d’élaborer des stratégies de croissance mises au point par les experts de groupes nationaux et internationaux venus des États-Unis, de Singapour, d’Inde et du Vietnam.



Avec pour thème «Élaborer - Approfondir - Accélérer le commerce», le Sommet sur l’e-commerce 2017 sera aussi une bonne occasion pour les entrepreneurs qui font du commerce en ligne de trouver de nouveaux partenaires et de mettre au point des applications efficaces de l’e-commerce pour développer leurs entreprises. -CVN/VNA