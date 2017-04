Le Vietnam veut inscrire le site Ba Bê–Na Hang au patrimoine mondial

Hanoi (VNA) – Le Vietnam va soumettre à l’UNESCO une brève synthèse du site Ba Bê–Na Hang, connu tant pour sa biodiversité que pour sa géologie, pour une future proposition d’inscription sur la liste du patriomoine mondial.

Sur le lac de Na Hang, Photo: vietnamtourism.com Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a donné instruction au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme de se coordonner avec le Comité national de l’UNESCO du Vietnam pour faire figurer le site dans la liste indicative en vue d’une candidature prochaine.

La liste indicative est un inventaire de sites et de lieux que le Vietnam défendra devant le comité du patrimoine mondial de l’UNESCO. Seules deux candidatures par année peuvent être soumises par chaque pays.

La réserve naturelle de Na Hang qui s’étend sur plus de 33.000 ha dans la province de Tuyên Quang, abrite un des plus riches écosystèmes du monde selon le Fonds mondial pour la nature – États-Unis.



Elle recense à ce jour plus de 2.000 espèces végétales, dont ébène, girofle, sapinette et calambac, et 263 espèces d’oiseaux, 61 de reptiles, 35 d’amphibiens et 90 de mammifères, dont le singe au visage retourné (Rhinopithecus strykeri, l’ours noir asiatique (Ursus thibetanus)…