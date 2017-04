Le Vietnam veut développer son amitié traditionnelle avec la Mongolie

Hanoi (VNA) - Le Vietnam souhaite porter l'amitié traditionnelle avec la Mongolie à une nouvelle hauteur, au bénéfice des deux pays, a déclaré le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc lors d​e sa rencontre à Hanoi le 17 avril avec le nouvel ambassadeur de Mongolie au Vietnam Bilegdorj Dash.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc (droite) et l'ambassadeur de Mongolie au Vietnam Bilegdorj Dash, le 17 avril à Hanoi. Photo : VNA

Saluant ​les réalisations socio-économiques de la Mongolie ces dernières années, Nguyên Xuân Phuc a déclaré que les dirigeants des deux pays ont convenu de faciliter les échanges de haut niveau et la coopération dans les ​secteurs de la diplomatie, de la sécurité, de la défense, ainsi que de favoriser le rôle du Comité intergouvernemental pour renforcer les liens économiques et commerciaux et s’entraider dans les forums multilatéraux.Le Vietnam est prêt à créer des conditions ​optimales aux entreprises étrangères, dont celles de Mongolie, pour coopérer avec des partenaires vietnamiens, a-t-il déclaré.

Souhaitant que l’ambassadeur mongol accélère l’application des accords signés entre les deux pays, le Premier ministre vietnamien a proposé que Vietnamiens et Mongols renforcent leur coopération en matière de tourisme et de ressources humaines.

De son côté, l’ambassadeur mongol s’est engagé à dynamiser les échanges commerciaux bilatéraux. ​Dans cette perspective les deux parties se sont engagées à multiplier les réunions des comités intergouvernementaux.

Il a assuré à l'hôte que des réunions du Comité intergouvernemental seraient tenues pour rechercher des mesures visant à intensifier les liens bilatéraux économiques, commerciaux, d'investissement ainsi que les échanges entre les deux peuples. – VNA