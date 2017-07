Des représentants vietnamiens au colloque. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le Vietnam, en collaboration avec le Bangladesh, le Zimbabwe, l’Italie, le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et l’Union internationale des télécommunications (UIT), ​a organisé, le 17 juillet à New York, un colloque international sur les technologies de l’information et de la communication et la réduction de la pauvreté.

Ce colloque a eu lieu en marge du Forum politique de haut niveau du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC) qui se tient actuellement à New York, aux Etats-Unis. Il a vu la participation de l’assistant du secrétaire général de l’ONU, Haoliang Xu, ainsi que de représentants de différents pays, organisations internationales et ONG.

Lors du colloque, le vice-ministre vietnamien du Plan et de l’Investissement Nguyen The Phuong, également chef de la délégation vietnamienne au Forum de l’ECOSOC, a présenté les efforts du Vietnam pour utiliser les technologies de l’information et de la communication (TIC) au service de la réduction de la pauvreté et du développement durable. Il a souligné la décision du Vietnam de prélever 11.000 milliards de dongs (plus de 468 millions de dollars) sur le Fonds des services de télécommunications d’utilité publique, afin qu’en 2020, tous les hôpitaux, écoles, comités populaires au niveau communal, foyers pauvres et au seuil de pauvreté, aient accès à Internet et à d’autres services de télécommunications.

En qualité d'orateur principal du colloque, Nguyen The Phuong a également fait part des défis et difficultés au Vietnam, avant de réaffirmer la volonté de son pays de développer la coopération internationale dans ce secteur pour réduire la pauvreté et réaliser les Objectifs de Développement durable (ODD).

Ce colloque est une initiative du Vietnam en tant que membre de l’ECOSOC pour le mandat 2016-2018. Il illustre ses efforts pour contribuer au Forum politique de haut niveau de l’ECOSOC, placé sous le thème « Éliminer la pauvreté et promouvoir la prospérité dans un monde en mutation ». -VNA