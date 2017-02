Le Vietnam souhaite promouvoir les relations avec les Etats-Unis

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (droite) et l'ancien sénateur américain James Webb. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Le Vietnam continuera à prendre en considération et à promouvoir ses relations avec les Etats-Unis ainsi qu’à approfondir le partenariat intégral bilatéral, a déclaré le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, lors d'une rencontre à Hanoi le 3 février avec l'ancien sénateur américain James Webb.Le Premier ministre a souligné que les relations bilatérales se sont développées positivement et pratiquement dans les aspects bilatéral, régional et mondial, en répondant aux intérêts des deux pays et pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région.

Il a émis le souhait de continuer de recevoir le soutien de l'ancien sénateur en tout temps et dans n'importe quel domaine.



Nguyen Xuan Phuc a informé qu'il avait tenu une conversation téléphonique avec le président américain Donald Trump sur des mesures visant à renforcer les liens entre les deux pays dans l'avenir.



L'ancien sénateur a souligné les changements positifs au Vietnam depuis sa première arrivée au pays en 1991, ainsi que l’entretien téléphonique entre les deux dirigeants, affirmant que cela est de bon augure pour les relations bilatérales.



Il a également promis de faire de son mieux pour favoriser les liens Vietnam-États-Unis dans n'importe quelle position. -VNA