Le Vietnam souhaite promouvoir la coopération avec la Palestine dans la culture

Le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyên Ngoc Thiên (droite), et l’ambassadeur palestinien au Vietnam, Saadi Salama. Photo: ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.



Hanoi (VNA) - Le Vietnam souhaite toujours promouvoir l’épanouissement ​de ses relations avec la Palestine en matière culturelle, sportive et touristique.

C'est ce qu'a affirmé le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyên Ngoc Thiên, lors d'une rencontre, dans la matinée du 11 avril, à Hanoï, avec l’ambassadeur palestinien au Vietnam, Saadi Salama.



L'ambassadeur palestinien Saadi Salama a ​rappelé que le Vietnam et la Palestine ​ont établi leurs relations diplomatiques en 1976, et ​que celles-ci se sont fortement développées ces dernières années, grâce à l’attention des hauts dirigeants des deux pays.



Il a exprimé son admiration profonde pour la lutte menée par le peuple vietnamien pour l’indépendance nationale et ses réalisations remarquables obtenues dans l’œuvre d’édification et de développement du pays, avant de souhaiter renforcer les activités d’échange culturel entre les deux peuples dans le but de consolider leur solidarité et leur relation d’amitié.



​Le ministre Nguyên Ngoc Thiên a pris en haute considération les connaissances de l’ambassadeur palestinien sur l​e Vietnam​ et son peuple. Le Vietnam souhaite toujours promouvoir l’épanouissement des relations bilatérales en matières culturelle, sportive et touristique dans les temps à venir, a-t-il affirmé. -VNA