L'ambassadeur vietnamien en République coopérative du Guyana, Do Ba Khoa présente ses lettres de créances au président guyanais, David Granger. Photo: http://baoquocte.vn



Hanoi (VNA) - L’ambassadeur vietnamien en République coopérative du Guyana, Do Ba Khoa, a récemment présenté ses lettres de créances au président guyanais, David Granger.

Lors de cette réception, l’ambassadeur vietnamien Do Ba Khoa a affirmé la volonté du Vietnam de consolider et d’approfondir les relations d’amitié et de coopération traditionnelle entre le Vietnam et le Guyana.

Il a demandé au gouvernement guyanais de reconnaître rapidement le statut d’économie de marché du Vietnam afin de promouvoir la coopération entre les deux pays. Do Ba Khoa a également souhaité une coopération bilatérale plus efficace au sein des forums internationaux et régionaux.

Le président guyanais David Granger, de son côté, a salué le développement socio-économique et le développement durable du Vietnam. Il a plaidé pour ​une coopération bilatérale plus active dans l’agriculture, la gestion et la protection des écosystèmes et des parcs nationaux face au changement climatique. -VNA