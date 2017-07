Le vice-président de l’Assemblée nationale Do Ba Ty (droite) et Michael Dennis Rogers, président du sous-comité des forces stratégiques de la Commission des Affaires militaires de la Chambre des représentants américaine. Photo: VNA



Hanoï, 7 juillet (VNA) – "Le Vietnam prend toujours en considération les relations avec les États-Unis et souhaite approfondir le partenariat intégral avec ce pays", a affirmé Do Ba Ty, vice-président de l’Assemblée nationale vietnamienne.

Lors d’une rencontre jeudi à Hanoï avec une délégation de la Commission des Affaires militaires de la Chambre des représentants américaine, dirigée par Michael Dennis Rogers, président du sous-comité des forces stratégiques, Do Ba Ty a estimé que la visite offrait aux deux parties la possibilité de discuter franchement des questions d’intérêt commun, contribuant à promouvoir la coopération bilatérale dans tous les secteurs.

Le Vietnam veut approfondir le partenariat intégral avec les États-Unis d'une manière pratique et efficace ​au niveau bilatéral, régional et mondial, de sorte que les deux puissent faire davantage pour le maintien de la paix, de la stabilité, de la coopération et de la prospérité dans la région et dans le monde.



Do Ba Ty a demandé au Congrès américain et à l’Administration américaine de soutenir le développement des liens commerciaux avec le Vietnam, l'amélioration des capacités de la Garde-côte du Vietnam et l’intensification de la coopération en matière de recherche, de sauvetage et de secours en cas de catastrophes naturelles dans le cadre des efforts visant à intensifier le partenariat intégral bilatéral.



Il a hautement apprécié les activités pratiques ​décidées par le Congrès et l’Administration des États-Unis pour régler les conséquences de la guerre au Vietnam, souhaitant que ces efforts se poursuivent.



Il a également suggéré aux deux pays de concevoir des programmes d'échange pour que les législateurs échangent leurs expériences.



M. Rogers a affirmé que les États-Unis considèrent toujours que le Vietnam est un ami proche et un partenaire fiable.



Il a promis ​de continuer à soutenir la promotion de la coopération entre le Vietnam et les États-Unis, ce d'une manière plus effective. -VNA