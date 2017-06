Le Vietnam souhaite approfondir la coopération parlementaire avec la Russie

Séoul (VNA) - Le Vietnam prend en haute considération et privilégie ​le renforcement du partenariat stratégique intégral avec la Russie et souhaite stimuler la coopération entre les localités des deux pays, a déclaré le vice-président de l'Assemblée nationale du Vietnam Uong Chu Luu.

Lors d'une rencontre avec une délégation de la Douma, conduite par Olga N. Ephifanova, en marge de la réunion des présidents de parlements Asie-Europe à Séoul, Uong Chu Luu a estimé développées les relations politiques entre les deux parties. Il a affirmé le souhait du Vietnam d'approfondir la coopération avec la Russie dans la défense et la sécurité, l'éducation et la formation, la culture, le tourisme, les sciences et les technologies.

La participation active et constructive de Russie dans le maintien de la paix et de la stabilité dans la région, dont la question de la Mer Orientale, ​a une signification importante, a-t-il estimé, ajoutant que le Vietnam était prêt à contribuer activement au renforcement des relations ASEAN-Russie, ce ​afin de parvenir à un partenariat stratégique entre les deux parties.

Le Vietnam souhaite que la Russie et la Douma, en particulier, soutiennent la position du Vietnam et de l'ASEAN de régler la question de la Mer Orientale par des mesures pacifiques, dans le respect du droit international, à commencer par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale, ​en vue de parvenir bientôt au Code de conduite en Mer Orientale. Le Vietnam souhaite ​poursuivre la coopération dans l'exploitation de pétrole​ sur le plateau continental comme dans les eaux relevant de la souveraineté du Vietnam.

Uong Chu Luu a demandé aux deux organes législatifs de multiplier les échanges de délégations, coopérer dans la supervision de l'application des accords signés, renforcer la consultation et l'entraide au sein des forums interparlementaires.

Olga N. Ephifanova a affirmé que l'organe législatif de Russie était prêt à coopérer avec l'Assemblée nationale du Vietnam.

Selon elle, l'élargissement des relations économiques et commerciales, et le renforcement du rôle de l'organe législatif dans la supervision de l'application des accords signés, avaient un rôle très important. Elle a précisé que les parlementaires russes et vietnamiens ont aussi un rôle important dans la réduction des écarts de développement entre les deux pays.

Elle a espéré que la Russie et le Vietnam coopéreront efficacement dans l'étude de l'utilisation de l'énergie nucléaire civile. -VNA