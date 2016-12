Le Vietnam s’oriente vers l’Agenda 2030 pour le ​développement durable

Photo : baodansinh.vn

Hanoï (VNA) - Une conférence intitulée «L’Agenda 2030 pour le Développement durable et la mise à jour des progrès accomplis dans sa mise en œuvre au Vietnam» a été tenue le 21 décembre à Hanoï par le ​ministère du Plan et de l’Investissement pour valoriser le rôle des agences de presse dans la sensibilisation ​de la population aux informations concernant l’Agenda 2030 et les objectifs ​de développement durable.



En s’inscrivant dans l’Agenda 2030, le Vietnam entend atteindre une croissance économique durable qui assure le progrès social, l’égalité et la protection de l’environnement. Dans son discours prononcé lors de ladite conférence, Nguyên Lê Thuy, vice-directrice du Département du Développement durable relevant du ​ministère du Plan et de l’Investissement, a constaté qu’il faudrait, pour mener à bien l’Agenda 2030, mobiliser non seulement les ministères et organes gouvernementaux et locaux mais aussi les organes de presse, les organisations politiques et sociales, les entreprises ainsi que l’ensemble des citoyens. Elle a particulièrement mis l’accent sur le rôle des organes de presse dans la sensibilisation du public sur les objectifs de développement durable et leurs implications dans les politiques publiques.



L’Agenda 2030 pour le développement durable a été adopté à New York par les dirigeants du monde entier lors du Sommet sur le développement durable des Nations Unies tenu le 25 septembre 2015. Il comprend 17 Objectifs mondiaux de développement (ODD) que les États s’engagent à atteindre ​ces 15 prochaines années (2015 - 2030) pour réaliser trois accomplissements majeurs: mettre fin à l’extrême pauvreté​, lutter contre les inégalités et l’injustice, régler le problème du changement climatique.



Ces derniers temps, le Vietnam a mis en place une multitude d’actions pour intégrer les contenus de l’Agenda 2030 dans tous ses programmes de développement socio-économique. En effet, un plan d’action national visant à réaliser l’Agenda 2030 a été établi et soumis au gouvernement en novembre par le ministère du Plan et de l’Investissement, en collaboration avec de nombreux ministères, organes gestionnaires tant au niveau central qu’au niveau local, organisations internationales et entreprises.



Ce texte a défini 115 objectifs de développement durable que le Vietnam souhaite poursuivre vers 2030, qui consistent notamment à éliminer la pauvreté sous toutes ses formes dans l’ensemble du pays, éradiquer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et développer l’agriculture durable, garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables, modernes et abordables, promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, parvenir à une situation d’emploi productive et complète en procurant un travail décent pour tous et renforcer les moyens de mettre en œuvre le Partenariat mondial pour le développement durable, etc.



Pour la période 2017 - 2020, le Vietnam a fixé pour objectif de perfectionner son cadre juridique, institutionnel et de gestion régissant le développement durable. -NDEL/VNA