Le Vietnam s’engage à réaliser avec succès les objectifs de développement durable

New York (VNA) – Le Vietnam s’est engagé à réaliser avec succès les objectifs de développement durable (ODD), lors de la réunion ministérielle du Forum politique de haut niveau pour le développement durable, lundi 17 juillet à New York.



Le représentant du Vietnam à cette réunion, le vice-ministre du Plan et de l’Investissement, Nguyên Thê Phuong, a indiqué que le Vietnam a publié en mai 2017 son plan d’action nationale de mise en œuvre de l’Agenda 2030 qui fixe 17 ODD pour la planète.



Le Vietnam a également examiné les 232 indicateurs internationaux de développement durable arrêtés par la Commission de statistique de l’ONU pour déterminer les siens. Il en ressort que 139 indicateurs internationaux sont réalisables pour le pays.



Selon le représentant, le Vietnam s’efforce de son mieux pour publier ses indicateurs de développement durable en 2018 et travaille à l’élaboration d’un examen national volontaire à présenter au Forum politique de haut niveau pour le développement durable en 2018.



Il a présenté les performances socio-économiques enregistrées après plus de trois décennies de rénovation, dont l’achèvement de nombreux Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), qui servent de base à la matérialisation des ODD.



Cependant, le pays doit relever les défis considérables que pose la réalisation des ODD, dont la pénurie des sources de financement due à la baisse de l’aide publique au développement et aux limites de la surveillance et de l’évaluation des capacités, en particulier les capacités statistiques, a fait savoir le vice-ministre Nguyên Thê Phuong.



Il a appelé la communauté internationale à accorder au Vietnam son soutien tant financier que non financier à la mise en œuvre des ODD, notamment ceux ayant trait à la réduction des inégalités en matière de revenus et de conditions de vie, de travail, de santé, d’éducation, de développement économique et d’environnement durable.



Sur le plan national, le Vietnam a souligné que la réalisation réussie de l’Agenda 2030 demande de maintenir la paix et la sécurité sur la base du respect du droit international, de consolider le partenariat mondial pour le développement, de promouvoir la coopération au développement, la paix et la prospérité dans la région.



Le Forum politique de haut niveau pour le développement durable, créé au Sommet Rio 20 pour remplacer la Commission du développement durable, a pour tâche principale d’examiner la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030.



Cette session, la deuxième d’un cycle quadriennal, a pour but d’examiner les objectifs 1, 2, 3, 5, 9, 14 et 17, relatifs respectivement à la pauvreté, la faim et l’alimentation, la santé, l’égalité des sexes, les infrastructures, les océans et les partenariats mondiaux. – VNA