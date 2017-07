Hanoi (VNA) - Des artistes vietnamiens participent à un festival de culture populaire en Europe du 5 juillet au 15 août.

Photo: Théâtre national de chants, de danses et de musiques du Vietnam

Les performances des artistes du Théâtre national de chants, de danses et de musiques du Vietnam mettront en vedette des chansons folkloriques et des danses accompagnées d'instruments traditionnels tels que dan bau (monocorde), dan tranh (cithare à seize cordes) et sao truc (flûte traversière en bambou).

Le festival, organisé par l'Union internationale des Fédérations de groupes folkloriques (IGF), a lieu en France, en Italie, en Roumanie, en Grèce et en Serbie.

"C'est la première fois que l'IGF invite des artistes vietnamiens, à travers le Centre culturel du Vietnam (CCV) en France, à se produire au festival, a déclaré Nguyen Truong Giang, chef de la troupe vietnamienne en Europe. Les artistes présenteront des chansons et danses, par exemple danse des parapluies, du khen (sorte d`orgue à bouche) et des Cham".

La participation du Vietnam au festival marque le fait que le CCV en France est devenu officiellement le 56e membre de l'IGF. Le président de l’IGF, Dorel Cosma, s'est félicité de l'adhésion du Vietnam. Il a félicité le folklore diversifié du Vietnam et a affirmé sa confiance dans les contributions futures du pays à l’Union.

Selon le directeur du CCV, Nguyen Thanh Vuong, l'adhésion permettra au Vietnam d'accéder à des informations et de participer aux projets folkloriques des membres de l’Union, et aussi d'obtenir un soutien financier et technique.

L'IGF, organisation fondée en 1949 en France, a comme mission de relier les fédérations nationales des groupes folkloriques de différents pays. -CPV/VNA