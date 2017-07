Hô Chi Minh-Ville (VNA) - L’Hôpital militaire 175 a reçu, les 29 et 30 juin, à Hô Chi Minh-Ville, la délégation onusienne d'évaluation et de conseil (AAV) conduite par Bianca Selway, représentante du Département des opérations de maintien de la paix de l’ONU.

Lors des séances de travail, Mme Selway a affirmé que la force de maintien de la paix de l’ONU a confiance en le Vietnam et s’enthousiasme de sa responsabilité, en particulier dans les opérations actives de l’Hôpital militaire 175.Pour cette visite de travail, sa délégation est prête à partager les normes et expériences opérationnelles dans l’organisation et le fonctionnement d’un hôpital de campagne de niveau 2. Pour la première fois en effet, un hôpital de campagne de niveau 2 du Vietnam participera aux opérations onusiennes de maintien de paix.

Mme Bianca Selway (gauche) observe une scène de secours à l’hôpital de campagne de niveau 2 du Vietnam. Photo : CVN

En plus de fournir des conseils, la délégation onusienne souhaite aussi renforcer sa coopération avec les forces vietnamiennes, notamment dans la médecine militaire et le génie.Le Docteur Nguyên Hông Son, directeur de l'Hôpital militaire 175, a présenté brièvement les activités de son établissement, soulignant qu’il assumera de nombreuses missions importantes, ce qui montre la responsabilité du Vietnam pour le maintien de la paix dans le monde.Il a aussi remercié l'ONU d'avoir envoyé des cadres pour faire une évaluation des capacités des soldats, de leur niveau en anglais et aussi des activités des forces vietnamiennes, notamment dans la médecine militaire et le génie. L’Hôpital militaire 175 souhaite recevoir les évaluations franches de l’AAV afin de perfectionner ses préparatifs. – CVN/VNA