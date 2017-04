Le Vietnam se prépare à un séminaire régional de l’UIP

La vice-présidente de l'Assemblée nationale vietnamienne, Tong Thi Phong, lors de l'ouverture de la 136e Assemblée de l'UIP début avril au Bangladesh. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Une réunion consacrée aux préparatifs d’un séminaire régional de l’Union interparlementaire (UIP) sur la résilience au changement climatique a eu lieu le 11 avril à Hanoï.

Cet évènement, placé sous la présidence de la vice-présidente de l’Assemblée nationale vietnamienne, Mme Tong Thi Phong, a réuni des représentants de plusieurs organes et ministères qui se sont tous engagés à faire de leur mieux pour assurer le succès du séminaire à venir.

Selon Mme Tong Thi Phong, le séminaire régional de l’UIP sur la résilience au changement climatique au service des Objectifs de développement durable pour les Parlements d​e la région Asie-Pacifique aura lieu du 11 au 13 mai à Ho Chi Minh-Ville. Il sera un événement important pour le Vietnam qui est l’un des pays les plus concernés par le changement climatique.

Il permettra aux parlementaires, aux bailleurs de fonds et aux organisations internationales de discuter de leur coopération dans l'application de la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Il encouragera également les parlements à lancer des actions plus vigoureuses pour assurer les Objectifs de Développement durable. Il aidera par ailleurs les organisations et les citoyens vietnamiens à mieux comprendre les changements climatiques pour une meilleure adaptation. -VNA