Le Vietnam salue les entreprises européennes venant investir sur son sol

Le président de la Commission de l'économie du Parti Nguyen Van Binh et le président de l'EuroCham au Vietnam, Jens Ruebbert. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Vietnam salue toujours les entreprises européennes venant investir sur son sol, a déclaré le président de la Commission de l'économie du Parti Nguyen Van Binh, lors d'une rencontre le 19 avril à Hanoï avec le président d'EuroCham au Vietnam, Jens Ruebbert.

Il a tenu en haute estime les activités d'EuroCham au Vietnam ainsi que la réélection de Jens Ruebbert à la présidence d'EuroCham au Vietnam pour le mandat 2017-2018.

Il a espéré qu'EuroCham continuerait de mener à bien ses activités au Vietnam, contribuant à resserrer les liens entre l'Union européenne et le Vietnam.

Nguyen Van Binh a souligné les priorités actuelles du Vietnam ​ que sont l'accélération de la réforme de ses institutions économiques, la création d'un environnement d'investissement égal, transparent, l'amélioration de la compétitivité de l'économie, souhaitant une coopération efficace entre les deux parties.

Jens Ruebbert a estimé que l'accord de libre-échange (ALE) entre l'Union européenne et le Vietnam jouait un rôle important durant le processus d'intégration internationale du Vietnam et faisait du pays une destination d'investissement prometteuse au sein de l'ASEAN pour les entreprises européennes.

Il a présenté le Livre Blanc 2017 d'EuroCham sur les défis et les opportunités de l'ALE Union européenne-Vietnam et avancé des suggestions pour améliorer davantage l'environnement d'investissement et des affaires au Vietnam. -VNA