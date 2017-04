Le Vietnam salue l’élargissement de l’investissement du groupe américain General Electric

Le président Trân Dai Quang (droite) et le président du ​groupe américain General Electric, Jeffrey R. Immelt. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Le ​groupe américain General Electric a contribué significativement au développement des relations économiques, commerciales, de l’investissement ainsi que du partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et les États-Unis.C’est ce qu’a souligné le président vietnamien, Trân Dai Quang, vendredi 14 avril à Hanoi, ​lors de sa rencontre avec le président du ​groupe américain General Electric, Jeffrey R. Immelt, en visite au Vietnam.Le dirigeant vietnamien a salué la volonté de General Electric d'élargir ses activités à long terme au Vietnam, avant de faire savoir que le Vietnam met actuellement l’accent sur la réforme d​e tous les secteurs​ et le changement d​e son modèle de croissance afin de créer un nouvel élan d​ans son processus de développement socio-économique, d’intégration internationale et de créer un environnement d’affaires favorable aux investisseurs étrangers, dont les américains.Le Vietnam salue les orientations de General Electric vers l’énergie, l’aviation et les équipements ​médicaux qui sont ​des secteurs où le Vietnam fait appel aux investisseurs, a affirmé le ​chef de l’État.En ce qui concerne les relations entre les deux pays, le Vietnam souhaite promouvoir une coopération mutuellement avantageuse avec les États-Unis, dans le respect réciproque du régime politique de chacun, a fait savoir le dirigeant vietnamien.Le président Trân Dai Quang a invité son hôte et les entreprises américaines en général à s’intéresser de près au marché vietnamien et à faire en sorte que le ​gouvernement américain intensifie ses échanges économiques avec le Vietnam.De son côté, le président ​de General Electric a ​partagé avec le dirigeant vietnamien ses impressions sur le développement socio-économique du Vietnam.En ce qui concerne les activités de son groupe, Jeffrey R. Immelt a fait savoir que General motor souhaite produire au Vietnam des centrales éoliennes et ​thermiques, pour le marché vietnamien et l'exportation.General Electric apprécie la créativité et l’​ardeur au travail des ouvriers vietnamiens qui contribuent aux succès du groupe, a indiqué Jeffrey R. Immelt.Selon Jeffrey R. Immelt, son groupe se concentre actuellement dans les projets électriques et pétroliers, l’aviation et les équipements ​médicaux. De plus, General Electric souhaite aider les sociétés vietnamiennes à accéder aux hautes technologies et à impulser le développement des infrastructures, a partagé Jeffey Immelt.Le président de General Electric a confirmé son engagement ​de demander au Président américain Donald Trump ​de participer au Sommet de l'APEC 2017 au Vietnam. -NDEL/VNA