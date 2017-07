Le président Tran Dai Quang et le secrétaire général d'Interpol, Jürgen Stock. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le président Tran Dai Quang a reçu le 6 juillet à Hanoï le secrétaire général de l'Organisation internationale de police (Interpol), Jürgen Stock, qui est en visite de travail au Vietnam.Lors de la réception, Tran Dai Quang s’est déclaré convaincu que cette visite de travail au Vietnam de Jürgen Stock jouait un rôle important dans les relations de coopération entre le ministère vietnamien de la Sécurité publique et Interpol.Le chef d​e l’État s’est ​félicité des bons résultats de la coopération entre les deux parties dans la lutte contre la criminalité transnationale. Il a apprécié le soutien et l'assistance efficace dans de nombreux aspects d’Interpol ​en faveur des forces de police ​vietnamiennes ces dernières années.​Il a également félicité les réalisations d​e la prestigieuse organisation ces dernières années sous la direction du secrétaire général Jürgen Stock, notamment avec la mise en œuvre des programmes, des projets et des campagnes de lutte contre toutes les formes de criminalité transnationale organisée ; ainsi que sa stratégie sur la réforme à l’échelle mondiale afin d'améliorer l'efficacité des opérations d'Interpol dans les années à venir, contribuant à promouvoir l​a coopération entre cette organisation et ses pays membres.

Tran Dai Quang a souligné que depuis sa participation à Interpol, le Vietnam assumait bien son rôle d'un membre dynamique et responsable. Le Vietnam a étroitement coopéré avec les autres membres d​e l'organisation dans la lutte contre la criminalité transnationale. Les efforts et la volonté de coopération de la police vietnamienne ont contribué à garantir la paix et la stabilité dans la région et le monde.

Tran Dai Quang a souhaité que la police vietnamienne bénéficie d'une assistance continue de la part d'Interpol. Les forces de l'ordre du pays ont mené et mènent des activités au sein de l'organisation, notamment l'envoi de cadres pour travailler au Secrétariat général d'Interpol et au Complexe mondial I​nterpol pour l’innovation à Singapour.

Le secrétaire général d'Interpol, Jürgen Stock, a indiqué que sa visite visait à mettre en œuvre des programmes de coordination entre l'organisation et ses pays membres.

Il a insisté sur la nécessité de resserrer la coopération entre les pays, les organisations internationales dans la lutte contre la criminalité, notamment dans le contexte mondial plein d'évolutions avec les risques de terrorisme, ​les défis de sécurité non traditionnelle, la hausse de la criminalité et l'expansion des organisations criminelles.

Jurgen Stock a remercié le ministère vietnamien de la Sécurité publique pour la coordination étroite avec les sections professionnelles du secrétariat dans l’échange des informations sur la prévention et la lutte contre les criminels, ainsi que la mise en œuvre des programmes d’Interpol en Asie Pacifique.

A propos des relations de coopération bilatérale, le président Trân Dai Quang a demandé aux deux parties de continuer à valoriser les résultats de coopération étroite, à maintenir les rencontres entre les responsables d’Interpol et du ministère vietnamien de la Sécurité publique par le biais des échanges de délégations et des rencontres à la réunion annuelle de l’Assemblée générale d’Interpol, sans omettre le partage des informations sur les criminels faisant l'objet d'un mandat d'arrêt international.

Jurgen Stock s’est engagé à renforcer les échanges d'informations avec le Vietnam sur les criminels de toutes sortes, affirmant qu’Interpol aidera le Vietnam dans l’arr​estation des personnes recherchées.

Tran Dai Quang a demandé à Interpol d’accorder des priorités à la coopération dans la formation et l’amélioration de​s compétences professionnelles ​des cadres du ministère vietnamien de la Sécurité publique chargés de faire respecter la loi. - VNA