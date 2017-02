Le Vietnam rend hommage au secrétaire général Truong Chinh

Nam Dinh, 9 février (VNA) – Les hauts dirigeants vietnamiens ont rendu hommage aux contributions du secrétaire général du Parti Truong Chinh à la révolution vietnamienne lors d’une cérémonie de célébration de son 110e anniversaire, jeudi 9 février dans la ville de Nam Dinh (Nord).

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong à son arrivée à la cérémonie" de célébration du 110e anniversaire du secrétaire général Truong Chinh, jeudi 9 février dans la ville de Nam Dinh (Nord). Photo : VNA

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong, l’ancien secrétaire général Nông Duc Manh, le président de la République Trân Dai Quang, les anciens présidents de l’Assemblée nationale Nguyên Van An et Nguyên Sinh Hung, le président du comité central du Front de la Patrie du Vietnam Nguyên Thiên Nhân, le membre du Bureau politique et membre permanent du secrétariat du comité central du Parti Dinh Thê Huynh, et de nombreux dirigeants du Parti, de l’Etat, des ministères, branches et organes sous l’autorité centrale, et des provinces et villes ont participé à cet événement.Le camarade Truong Chinh est né Dang Xuân Khu le 9 février 1907 d’une famille d’intellectuels patriotiques dans le village de Hành Thiên, commune de Xuân Hông, district de Xuân Truong, province de Nam Dinh, une région réputée pour la tradition studieuse de ses habitants, ses bonnes coutumes et bonnes mœurs, a solennellement rappelé le secrétaire du comité exécutif du comité du Parti de la province de Nam Dinh, Doàn Hông Phong.La vie révolutionnaire du camarade Truong Chinh est très résolue, riche et tempétueuse. Trois fois secrétaire général du Parti, membre du Bureau politique durant plus de 20 ans, titulaire de plusieurs fonctions importantes du Parti et de l’Etat ; quel que soit son poste, il sert toujours de tout son cœur le Parti, le pays, le peuple ; reste solide devant toutes les difficultés et épreuves, a-t-il poursuivi dans son allocution.Sous la direction du Parti ayant à sa tête le grand Président Hô Chi Minh, dans sa position de secrétaire général du Parti, à partir de 1941, de concert avec le comité central du Parti et le Bureau politique, le camarade Truong Chinh a pris nombre de décisions judicieuses et créatives, notamment lors des tournants de la révolution vietnamienne, il s’est distingué comme l’un des dirigeants hors pair qui ont amené la Révolution d’Août au succès et la résistance contre les colonialistes français à la victoire finale.Pendant la résistance anti-américaine pour le salut national, dans ses positions de vice-Premier ministre, membre du Bureau politique, et plus tard président du comité permanent de l’Assemblée nationale, il a eu de grandes contributions, combattu vaillamment ensemble avec tout le Parti, toute l’armée, tout le peuple pour faire "déguerpir les Américains, renverser le régime fantoche de Saigon", libérer le Sud et réunifier le pays, a souligné le secrétaire du comité exécutif du comité du Parti de la province de Nam Dinh, Doàn Hông Phong.