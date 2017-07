Hanoi, 19 juillet (VNA) – Le Vietnam a remercié le Parti communiste italien (PCI) et le peuple italien pour leur solidarité et leur soutien à sa lutte pour la libération et la réunification nationale d’hier comme durant son œuvre d’édification et de défense de l’indépendance, de la souveraineté, de l’unité et de l’intégrité territoriale d’aujourd’hui.

Le membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du PCV et chef de la Commission de sensibilisation et d’éducation du Comité central du PCV, Vo Van Thuong (à droite) et le secrétaire général du Parti communiste italien (PCI), Mauro Alboresi, le 19 juillet à Hanoi. Photo : VNA

Le membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et chef de la Commission de sensibilisation et d’éducation du Comité central du PCV, Vo Van Thuong, a exprimé ces remerciements en recevant mercredi 19 juillet à Hanoi le secrétaire général du PCI, Mauro Alboresi.Il a également affirmé la détermination du PCV à édifier un PCV sain et solide, à continuer de prendre pour fondement idéologique le marxisme-léninisme et la pensée Hô Chi Minh, à maintenir fermement la nature révolutionnaire et le caractère avant-gardiste du PCV.Le dirigeant a souligné que le Vietnam préconise d’attacher de l’importance et d’accorder la priorité à ses relations avec les partis frères, amis traditionnels, et souhaite maintenir et consolider davantage ses liens avec le PCI.Mauro Alboresi, à la tête d’une délégation du PCI, a salué les performances socio-économiques importantes en tous domaines du peuple vietnamien dirigé par le PCV, et apprécié l’option du pays de construire une économie de marché à orientation socialiste.Il a également affirmé que le PCI va travailler activement au renforcement des belles relations d’amitié et de coopération entre les deux partis, les deux pays et les deux peuples dans les temps à venir.Le secrétaire général du PCI a en même temps apprécié la position du Vietnam concernant le règlement pacifique des différends en Mer Orientale sur la base du droit international, dont la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, et ses efforts pour contribuer à maintenir la paix, la stabilité et la sécurité dans la région.Auparavant, il s’est entretenu avec le chef de la Commission des relations extérieures du Comité central du PCV, Hoàng Binh Quân, sur la situation de chaque parti respectif et certaines questions régionales et internationales d’intérêt commun, y compris la Mer Orientale.Ils ont également discuté des mesures destinées à développer et à renforcer les relations entre le PCV et le PCI, et à contribuer à promouvoir les relations de partenariat stratégique entre le Vietnam et l’Italie.En visite pour la première fois au Vietnam du 16 au 23 juillet sur l’invitation du Comité central du PCV, le secrétaire général du PCI, Mauro Alboresi, et sa suite ont rendu hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée.Il a également travaillé avec le Conseil de théorie du Comité central du PCV, la Commission économique centrale, l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh, l’Académie des sciences sociales du Vietnam, l’Association d’amitié Vietnam-Italie, avant de se rendre dans la province de Hà Giang (Nord). - VNA