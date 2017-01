Le Vietnam réaffirme ses priorités pour l’Année APEC 2017

New York (VNA) - Le Vietnam, hôte de l'APEC 2017, maintiendra la cohérence de ses priorités au cours de cette année, a déclaré le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Vietnam Vu Tien Loc.

Le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Vietnam Vu Tien Loc. Photo : VNA

Lors d'un discours prononcé à l'occasion d'un atelier organisé le 20 janvier à New York par l'Institut Asia Society des États-Unis, Vu Tien Loc a déclaré que les priorités du Vietnam de cette année incluaient la libéralisation du commerce et la lutte contre le protectionnisme, le renforcement de la connectivité de l’APEC ​sur le plan des infrastructures et des institutions, la promotion d’une croissance durable et inclusive, ​le soutien des ​PME et la participation des femmes au développement économique.Le pays encouragera le développement agricole, l'adaptation au changement climatique, la gestion des ressources naturelles et le développement durable ​en zone urbaine, ainsi que l'asurance de la sécurité énergétique et d'une main-d'œuvre qualifiée.Le Vietnam travaillera avec les ministres des Finances des économies membres de l'APEC pour développer les marchés et apporter ​un soutien financier aux entreprises du secteur privé, a indiqué M. Vu Tien Loc.D’autres ​interventions lors de ce forum ont porté sur l'analyse des avantages apportés par la libéralisation du commerce et les risques découlant de l'application de la politique de protection commerciale par l'administration américaine. Ils ont également ​évalué l'avenir de l'accord du Partenariat transpacifique (PPT).Quoi qu'il en soit, le Vietnam poursuivra la libéralisation du commerce, a affirmé Vu Tien Loc.Selon Monica Hardy Whaley, directrice exécutive du Centre national de coopération économique de l'Asie-Pacifique (APCEA), l’APEC 2017 offrira de nombreuses opportunités aux entreprises vietnamiennes ​de promouvoir l'investissement et de renforcer leurs échanges commerciaux.L'organisation de l’APEC 2017 par le Vietnam offrira également une bonne ​opportunité aux autres économies de l'APEC de tirer les ​enseignements de l'expérience ​du Vietnam en matière de développement ​dont l'économie est l'une des plus dynamiques de la région.-VNA