Le Vietnam promeut son tourisme en Israël

Le Salon international du tourisme méditerranéen 2017. Photo: VNA



Tel Aviv (VNA) - Des agences de voyage vietnamiennes ont participé au 23e Salon international du tourisme méditerranéen (IMTM en anglais) qui a eu lieu les 7 et 8 février à Tel Aviv, en Israël.

Cet événement avait pour objectif principal de renforcer la coopération entre les agences de tourisme en Israël et ​celles du monde. Il a réuni les voyagistes venus de 40 pays qui ont présenté leurs produits sur environ 200 stands.



​Dans le cadre de cet événement, ont eu lieu des séminaires, la présentation des programmes promotionnels et des circuits touristiques, outres des activités culturelles.

S’adressant en marge ​du salon, l'ambassadeur du Vietnam en Israël, Cao Tran Quoc Hai, a déclaré que les entreprises vietnamiennes participantes avaient la chance d'acquérir des expériences, de développer les activités commerciales et de rencontrer des partenaires.



D’après lui, les agences de voyages vietnamiennes doivent être plus créatives et actives pour promouvoir le tourisme national.



Selon le rapport du secteur touristique de l’Israël, le taux des voyageurs israéliens à l’étranger est plus élevé que celui des autres pays du monde. Ils ont fait en moyen 4 millions de voyages par an, et leur séjour à l’étranger dure de 4 à 10 jours. -VNA