Le Vietnam promeut son partenariat avec le Cameroun

Pretoria (VNA) - Le vice-ministre des Affaires étrangères, Vu Hong Nam, a effectué une visite de trois jours au Cameroun en tant qu'employé spécial du président Tran Dai Quang, pour renforcer les liens entre les deux pays, en particulier dans le commerce et l'investissement.



Au cours de sa tournée du 11 au 13 avril dans le cadre des activités visant à ​marquer le 45e anniversaire des relations diplomatiques Vietnam-Cameroun, Vu Hong Nam a remis ​une lettre du président Tran Dai Quang au président camerounais, Paul Biya, pour l'inviter à se rendre au Vietnam.



Il a également effectué des visites de courtoisie au Premier ministre ​camerounais Philemon Yang et au ministre des Relations extérieures Lejeune Mbella Mbella, ont eu séances de travail avec certains ministres camerounais.



Lors des réunions, Vu Hong Nam a remercié le ​gouvernement et le peuple du Cameroun pour leur soutien au Vietnam dans ​sa lutte pour la libération nationale ​puis sa reconstruction. Il a aussi salué la coordination du Cameroun avec le Vietnam​ au sein des forums internationaux.



Le parti camerounais a pris note de la demande du Vietnam ​de soutenir sa candidature aux postes de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour 2020-2021 et de Directeur général de l'UNESCO pour le mandat 2017-2021.



Le vice-ministre vietnamien a informé les hôtes de la situation​ en mer Orientale et de la position constante du Vietnam de traiter les différends de manière pacifique​ sur la base du droit international.



Les ​officiels camerounais ont fait l'éloge d​u choix du Vietnam d'utiliser le dialogue pour régler les différends, soulignant que tous les pays devraient respecter le principe de l'intégrité territoriale, et travailler ensemble pour maintenir la paix et observer le droit international.



Les deux parties se sont félicitées de l'avancement des négociations, début mars à Hanoi, sur les accords d​e non double imposition et d'encouragement ​aux investissements.



Ils ont reconnu l'achèvement d'un projet d'accord sur l'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et officiels, dans l'espoir de signer ​bientôt cet accord.



Ils ont convenu d'augmenter les échanges de délégations commerciales et l'organisation d'activités pour célébrer le 45e anniversaire de​ l'établissement relations diplomatiques bilatérales en 2017.



Le Vietnam a proposé ​au Cameroun de signer un mémorandum d'accord sur le commerce d​e riz et la coopération industrielle.



Vu Hong Nam a également transmis les remerciements du président Tran Dai Quang au président Paul Biya et au gouvernement du Cameroun pour le soutien ​accordé à Viettel Cameroon et ​aux projets de la société Xuan Thien Chau Phi.



Il a exprimé l'espoir que Viettel Cameroun soit autorisé à développer ​ses infrastructures de télécommunication et l'administration électronique, ​et que la société Xuan Thien Chau Phi recevra des conditions favorables pour renforcer ​ses activités de production de riz grâce à un partenariat tripartite à Lagdo.



Le Cameroun a ​salué le succès initial des projets vietnamiens ​sur son sol, qui contribuent à la croissance socio-économique du pays, tout en promettant de continuer ​d'aider les investisseurs.



Le vice-ministre Vu Hong Nam a également assisté à une réunion avec la communauté vietnamienne au Cameroun tenue par l'ambassade vietnamienne au Nigéria et au Cameroun. -VNA