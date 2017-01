Le Vietnam promeut la stratégie de halte à la tuberculose au niveau mondial

La rencontre entre la ministre vietnamienne de la Santé Nguyen Thi Kim Tien et le professeur Mario Raviglione, directeur du Département Halte à la tuberculose de l'Organisation mondiale de la Santé. Photo : VNA

Genève (​VNA) – La ministre vietnamienne de la Santé Nguyen Thi Kim Tien, conduisant une délégation vietnamienne, a rencontré le 24 janvier à Genève (Suisse) le professeur Mario Raviglione, directeur du Département Halte à la tuberculose de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), afin de discuter des questions les plus importantes ​concernant la stratégie de halte à la tuberculose au Vietnam et au niveau mondial.

Au nom de l’OMS, le professeur Mario Raviglione a déclaré particulièrement estimer l’assistance spéciale de la ministre vietnamienne de la santé et de la délégation vietnamienne dans la prévention et la lutte contre la tuberculose au Vietnam et dans le monde. Il s’est aussi engagé à accorder un meilleur soutien au Vietnam.

A cette occasion, le directeur de ce département a invité la ministre vietnamienne de la Santé à participer à la conférence de prévention et de lutte contre cette maladie au niveau ​mondial, prévue à Moscou (Russie) en novembre prochain, pour partager la précieuse expérience et les succès du Vietnam avec la communauté internationale.

Selon les prévisions, le Vietnam organisera en coopération avec l’OMS un dialogue sur les politiques ​concernant la tuberculose et la tuberculose ultra-résistante lors du Sommet de l’APEC-2017 en aout prochain.

D’après le directeur de l’Hôpital central de la tuberculose pulmonaire, Nguyen Viet Nhung, le forum ​qu'est l’APEC est une bonne opportunité de sensibiliser les décideurs politiques, les membres du gouvernement, à commencer par ceux du ministère de la Santé, à la nécessité de s’intéresser plus profondément ​à la tuberculose, qui est une maladie grave, hautement contagieuse et au taux de létalité élevé. -VNA