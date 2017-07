Hanoi, 6 juillet (VNA) - Le Vietnam est profondément préoccupé par le tir de missile intercontinental effectué mardi 4 juillet par la République populaire démocratique de Corée (RPDC), lequel viole gravement les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies et augmente les tensions dans la région.

La porte-parole du ministère des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang.

Cette déclaration a été faite le 6 juillet par la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang, en réponse aux questions des journalistes sur la réaction du Vietnam devant le tir de missile intercontinental par la RPDC.



"Le Vietnam soutient constamment tous les efforts visant à promouvoir le dialogue et à maintenir la paix et la stabilité dans la péninsule coréenne", a déclaré Mme Lê Thi Thu Hang.



"Le Vietnam appelle toutes les parties à observer strictement les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l'ONU et avoir des actions constructives et pratiques pour contribuer au maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans la région et dans le monde", a-t-elle ajouté. - VNA