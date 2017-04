Le Vietnam prend en haute considération sa coopération intégrale avec le Laos

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phu et la présidente de l’Assemblée nationale du Laos, Pany Yathotou. (Photo: nguyenxuanphuc.org)



Hanoi (VNA) - Le Vietnam attache toujours de l’importance au développement de l'amitié traditionnelle, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale avec le Laos, a affirmé le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc.

Lors d’une rencontre, samedi matin à Hanoi, avec la présidente de l’Assemblée nationale du Laos, Pany Yathotou, Nguyen Xuan Phuc a annoncé que la construction financée par le Vietnam du siège de l'Assemblée nationale laotienne devrait commencer en juillet.

Il a profité de l'occasion pour demander à la Banque d'investissement et de développement du Vietnam (BIDV) et à d'autres banques de coopérer avec la partie laotienne pour créer plus de sources de crédit au service des projets de coopération entre les deux pays.

Pour sa part, la présidente de l’AN laotienne, Pany Yathotou a apprécié la coopération entre les gouvernements vietnamien et laotien, qui a contribué à porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur.

Elle a remercié le Vietnam de son soutien au développement du Laos, en particulier en permettant à son pays d'utiliser le port de Vung Ang dans la province centrale de Ha Tinh. -VNA