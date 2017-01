Le Vietnam prend en haute considération le partenariat stratégique avec Singapour

Le président Tran Dai Quang et Mme l'ambassadeur singapourien, Catherine Wong. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le Vietnam prend en haute considération le développement du Partenariat stratégique avec Singapour et souhaite mettre en place une coopération bilatérale innovante, a déclaré le président Tran Dai Quang lors de la réception mardi à Hanoi de Mme l'ambassadeur singapourien, Catherine Wong, venue le saluer.

Tran Dai Quang a demandé à Catherine Wong de coordonner avec les organes compétents du Vietnam dans l'organisation des visites de hauts dirigeants des deux pays, l'accélération de la coopération entre le Parti communiste du Vietnam et des Partis singapouriens, entre les deux Etats, les deux organes législatifs et entre les deux peuples, la promotion des négociations et de la signature de l'accord de travail et le renforcement de la coopération aérienne et maritime.

Le président vietnamien a également demandé au diplomate singapourien d'appeler les entreprises singapouriennes venues d'investir au Vietnam, notamment dans l'énergie, la pétrochimie, l'agriculture, la transformation des produits agricoles et aquatiques et de faciliter l'introduction des produis agricoles et aquatiques du Vietnam au marché de Singapour.

Il est nécessaire pour les deux parties de promouvoir le développement des Parcs industriels Vietnam-Singapour (VSIP) au Vietnam et la création prochaine du VSIP Da Nang (Centre), de chercher de nouveaux modèles de coopération comme les zones de hautes technologies, les parcs créatifs dans de grandes villes et d'accélérer la création de la zone de transformation alimentaire à Thanh Hoa (Centre).

A propos de la coopération au sein de l'ASEAN, Tran Dai Quang a affirmé l'engagement du Vietnam de coopérer étroitement avec les autres pays membres pour promouvoir la centralité, la solidarité et l'union de ce bloc dans le règlement des questions stratégiques de la région, dans les relations entre l'ASEAN et ses partenaires et dans la formation de la structure régionale. Il a souhaité que la diplomate singapourienne contribue à l'approfondissement du partenariat stratégique entre les deux pays.

Catherine Wong s'est réjouie du resserrement du partenariat stratégique entre Singapour et le Vietnam ainsi que de la présence de plus en plus nombreuse des entreprises singapouriennes au Vietnam. Les investisseur singapouriens souhaitent coopérer et chercher les opportunités d'investissement au Vietnam.

Enfin, elle a affirmé la position du gouvernement singapourien de poursuivre les relations de coopération approfondie avec le Vietnam dans divers domaines. Singapour est prêt à soutenir le Vietnam dans l'organisation avec succès l'Année de l'APEC 2017. -VNA