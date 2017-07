Retrouvailles chaleureuses entre le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong (gauche), et le président d’honneur du Parti du peuple cambodgien et président de l'Assemblée nationale, Heng Samrin. Photo: VNA

Phnom Penh, 21 juillet (VNA) - "Le Vietnam attache toujours de l'importance et continue de renforcer la solidarité spéciale, l'amitié traditionnelle et la coopération intégrale avec le Cambodge", a déclaré le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyen Phu Trong, en rencontrant le président d’honneur du Parti du peuple cambodgien (PPC) et président de l'Assemblée nationale (AN), Heng Samrin, à Phnom Penh le 20 juillet dans le cadre de sa visite d’État au Cambodge.

Félicitant le Cambodge pour l'organisation réussie des élections communales et de quartier en 2017, le leader vietnamien a exprimé sa conviction que le pays organisera avec succès les prochaines élections, en particulier du Sénat et ​les élections générales en 2018.

Il a affirmé que le Vietnam prenait en considération la coopération entre les organes législatifs des deux pays au cours des dernières années, avant de ​prier le président Heng Samrin de ​poursuivre son travail de dir​igeant pour intensifier la collaboration entre les commissions des deux organes législatifs, en particulier par l'échange d'expériences en matière de législation, de supervision et la prise de décisions ​concernant les questions nationales importantes.



"Les deux parties devraient intensifier leur collaboration pour inciter les ministères, les agences, les localités et les entreprises à mettre en œuvre efficacement les traités et accords signés entre les deux pays, contribuant à approfondir la solidarité traditionnelle et la coopération intégrale entre les deux pays", a déclaré le secrétaire général Nguyen Phu Trong.



Pour sa part, le président Heng Samrin a promis de faire des efforts pour, de concert avec les dirigeants cambodgiens, préserver et faire valoir la solidarité spéciale, l'amitié traditionnelle et le bon voisinage Cambodge-Vietnam.



Il a remercié le Parti, l’État, l'armée et les peuples vietnamiens pour leur soutien accordé au Cambodge pendant la lutte pour l'indépendance nationale et contre le régime génocidaire de Pol Pot, ainsi que la ​mission de reconstruction et de développement national.



Le dirigeant cambodgien a déclaré que la coopération entre les deux organes législatifs était prospère, contribuant ​à l'essor des relations entre les deux pays, avant d​e dresser une liste succincte des grandes réalisations de coopération ​des deux pays au cours des 50 dernières années, un tremplin pour porter leurs relations à une nouvelle hauteur.



Le secrétaire général du PCV a profité de cette occasion pour informer le président Heng Samrin que le Parti, l’État et le peuple vietnamiens avaient décidé de faire don de 25 millions de dollars pour aider l’AN cambodgienne à construire un bâtiment de travail pour son secrétariat et ses commissions.



Les deux dirigeants ont assisté à la signature d'un protocole d'accord sur ​cette donation entre le vice-président de l’AN vietnamienne Uong Chu Luu et le 2e vice-président de l’AN campbodgienne. -VNA