Le Vietnam participe à la sélection de candidats pour le poste de directeur général de l’OMS

La délégation vietnamienne participant à la 140e session du Conseil exécutif de l'OMS. Photo: VNA



Genève (​VNA) - La ministre de la Santé, Nguyen Thi Kim Tien, a conduit une délégation vietnamienne participant du 23 au 25 janvier à la 140e session du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à Genève (Suisse).

Le Conseil exécutif se réunit au moins deux fois par an (la réunion principale se tient habituellement en janvier et une deuxième réunion plus courte a lieu en mai, immédiatement après l’Assemblée de la Santé ).

Il a principalement pour tâche de donner suite aux décisions et aux politiques de l’Assemblée de la Santé, de conseiller cette dernière et, d’une manière générale, de faciliter son travail. Lors de sa 140e session, le Conseil exécutif doit établir l’ordre du jour de l’Assemblée mondiale de la Santé de mai 2017 et adopter les résolutions qui lui seront transmises.

​Le Vietnam, membre du Conseil exécutif pour le mandat 2016-2019, qui représente 37 nations et territoires membre de l’OMS en Pacifique occidental, a activement contribué aux contenus de la session du Conseil exécutif concernant les problèmes de la santé humaine à l’échelle mondiale et régionale.

De nombreuses internventions du Vietnam sont bien appréciées par les autres membres du Conseil exécutif de l’OMS, contribuant, d’une voix des pays en voie de développement, à l’élaboration des politiques globales de la santé

Le Conseil exécutif est composé de 34 membres techniquement compétents dans le domaine de la santé. Ils sont élus pour un mandat de 3 ans. Ces 34 membres du Conseil exécutif représentent 6 continents et régions du monde (Europe, Amérique, Afrique, Méditerranée orientale, Asie du Sud-Est, Pacifique occidental).

Dans le cadre du processus d'élection du prochain Directeur général de l'OMS, le Conseil exécutif de l’OMS a établi une liste restreinte de cinq candidats. Les membres du Conseil exécutif ont interrogé les candidats et sélectionné par vote les trois personnes qui seront proposées à l’Assemblée mondiale de la Santé en tant que candidats pour le poste de Directeur général de l’OMS.

Les trois candidats retenus sont Tedros Adhanom Ghebreyesus (Ethiopie), Sania Nishtar (Pakistan) et David Nabarro (Grande-Bretagne). C’est à l’Assemblée mondiale de la Santé, en mai 2017, que l’ensemble des États Membres choisiront un candidat parmi les trois proposés. Le nouveau Directeur général prendra ses fonctions le 1er juillet 2017.

Outre la sélection de candidats pour le poste de Directeur général de l’OMS (mandat 2017-2022), la 140e session du Conseil exécutif de l’OMS aborde des thèmes tels maladies non transmissibles , médicaments essentiels et produits de santé , personnels de santé , Objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD) , Plan d'action mondial pour les vaccins 2011-2020 , résistance aux antimicrobiens, stratégie mondiale pour la santé de la femme, de l'enfant et de l'adolescent (2016-2030) .

Il s’agit des problèmes de la santé humaine à l’échelle mondiale, a indiqué la ministère de la Santé, Nguyen Thi Kim Tien , que les nations et territoires membres de l’OMS doivent réaliser pour renforcer la santé publique et s’orienter vers le développement durable. Ce seront également des contenus principaux discutés et approuvés lors de l’Assemblée mondiale de la Santé de mai 2017. -VNA