Le Vietnam participe à la fête de l'Asie aux Etats-Unis

Des estampes populaires de Dông Hô présentés lors de la fête de l'Asie aux Etats-Unis.

Photo : VNA

New York (VNA) – Des estampes populaires de Dông Hô et des lanternes de Hôi An sont les deux produits vietnamiens présentés à la Fête de l'Asie ​destinée à marquer le Nouvel an lunaire, qui vient d’avoir lieu le 4 février au Musée d'histoire naturelle des Etats-Unis à New York (American Museum of Natural History).

Le trait le plus particulier de cette fête réside dans les stands d’exposition et de représentation des arts de couleurs orientales. Outre les estampes de Dong Ho et les lanternes de Hoi An, les arts de calligraphie de la Mongolie, les cartes postales à la japonaise, les dessins et l’écriture sur papier de soie de la République de Corée, ont suscité un grand intérêt du public.

Cette année, toutes les activités de la fête tournent autour ​du thème du coq, ​car c’est l’année du coq selon le calendrier lunaire. ​Les visiteurs, notamment les enfants, ont eu l’occasion de se renseigner sur les caractéristiques typiques de cet animal.

Il s'agit de la de la 6e année consécutive que l'Institut de la culture et de l'éducation du Vietnam, dont le siège ​est à New York, participait à cet événement

Mme Adina Williams, responsable de la section des relations publiques du Musée d'histoire naturelle des Etats-Unis, a confié : «à travers les activités de cette fête, nous voulons promouvoir les traits culturels et artistiques orientaux».

C'est aussi la 6e fois que ce musée organise cette fête qui donne lieu à des échanges et des études sur les mœurs et les coutumes des pays utilisant le calendrier lunaire. Selon les prévisions, environ 3.000 visiteurs sont venus à cette fête.

Outre le Vietnam, la fête a vu la participation de la Chine, de la Mongolie et de la République de Corée -VNA