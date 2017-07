Photo: Internet

Hanoï (VNA) - "La nourriture vietnamienne ​acquiert progressivement ses lettres de noblesse à travers le monde. Le Vietnam devient ainsi un fournisseur important de produits agroalimentaires pour les autres pays. À l'heure actuelle, le gouvernement vietnamien s'intéresse de près à la création et au développement de la marque de l’industrie agroalimentaire nationale".C’est ce qu’a souligné le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce Tran Quoc Khanh en s’exprimant lors du récent colloque "Vietnam - the food basket of the world" (Le Vietnam – panier alimentaire du monde).Cet événement a été organisé par le Département de promotion du commerce du ministère de l’Industrie et du Commerce, en collaboration avec le CBI (Centre pour la Promotion des Importations en provenance des pays en développement aux Pays-Bas) et l'EU-MUTRAP (projet d'assistance au commerce et à l'investissement de l'Europe).Selon l’experte internationale Sarah Bartholomew, "Vietnam - the food basket of the world" est un concept pour localiser le marché vietnamien. Avec ses nombreux avantages et potentiels, le Vietnam fait sur place de nombreux produits plutôt que de se concentrer sur un produit spécifique. Raison pour laquelle le concept de "food basket" (panier alimentaire) a été créé.D’après Leon Trujilo, un expert international des marques, la création de la marque pour le secteur agroalimentaire changera complètement la perception et l’opinion du monde sur le Vietnam. -CPV/VNA