Le Vietnam offre des équipements à l’Académie nationale de politique et d’administration du Laos

Cérémonie de remise des équipements intérieurs offerts par l'Académie nationale de politique Ho Chi Minh à l’Académie nationale de politique et d’administration du Laos. Photo: VNA



Vientiane (VNA) – L’Académie nationale de politique Ho Chi Minh a offert à ​l’Académie nationale de politique et d’administration du Laos des équipements d’une valeur totale de plus de 6,6 milliards de dongs (soit 300.000 dollars).

La cérémonie de remise, organisée le 15 janvier à Vientiane, a été honorée ​de la présence du professeur associé et docteur Thongsalit Mangnomek, membre du Comité central du Parti populaire révolutionnaire du Laos et directeur de l’Académie nationale de politique et d’administration du Laos, de l’ambassadeur du Vietnam Nguyen Ba Hung, et du professeur associé et docteur Le Quoc Ly, directeur adjoint de l’Académie nationale de politique Ho Chi Minh.

Ces équipements ​relèvent du projet d’amélioration des infrastructures de l’Académie nationale de politique et d’administration du Laos, ​lequel représente un investissement de plus de 124 milliards de dongs (près de six millions de dollars) financés par des aides non remboursables du gouvernement vietnamien.

Lors de la cérémonie de remise, Ubon Mahasay, directeur adjoint de l’Académie nationale de politique et d’administration du Laos, a remercié le Parti, l’Etat, le gouvernement et le peuple vietnamiens pour les aides accordées ces derniers temps au Laos, notamment à son académie.

Il s’est engagé à utiliser efficacement ces équipements et à intensifier la coopération avec l’Académie nationale de politique Ho Chi Minh. -VNA