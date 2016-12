Le Vietnam lance un appel aux investisseurs roumains

Vue d'ensemble du colloque. Photo: Ambassade du Vietnam en Roumanie.

Hanoï (VNA) - L’Ambassade du Vietnam en Roumanie, en coordination avec l’Association d’Amitié Roumanie-Vietnam, a tenu, du 19 au 21 décembre à Hunedoara, en Roumanie, un colloque ayant pour thème "Vietnam - une destination d’affaires et d’investissement».

Des représentants des autorités de Hunedoara ainsi que de plus de 50 entreprises locales ont participé à cet événement.



Lors du colloque, l’ambassadeur vietnamien en Roumanie, Trân Thành Công, a informé les interlocuteurs de la situation socio-économique du Vietnam. ​Le pays, pacifique, ​bénéficie d'une grande stabilité politique et sociale, a une économie dynamique et est une destination touristique attrayante.



Lê Ngoc Thi, conseillère ​au commerce du Vietnam en Roumanie a présenté des opportunités d’affaires et d’investissement au Vietnam et de nombreux potentiels de coopération dans le commerce et l’investissement entre les deux pays.



Trân Thành Công et Lê Ngoc Thi ont répondu aux questions des entreprises locales sur le revenu des travailleurs vietnamiens, les politiques prioritaires du gouvernement vietnamien destinées aux projets d’investissement direct étranger (IDE), les projets d’agriculture et de construction, etc.



Durant sa visite de travail à Hunedoara, l’ambassadeur vietnamien Trân Thành Công a travaillé avec Emil Ioan Risteiu, maire de la région de Semerria, Hunedoara, Vasile Caragut, maire de la région de Georgiu, Hunedoara et Remus Borza, président de l’Association d’Amitié Roumanie-Vietnam à Hunedoara.



Les autorités de Hunedoara ont hautement apprécié la visite de travail de l’ambassadeur vietnamien en Roumanie et de sa délégation dans cette ville. Ils ont également salué l’initiative de l’ambassade du Vietnam en Roumanie de collaborer avec l’Association d’amitié Roumanie-Vietnam dans l’organisation du colloque sur le Vietnam, permettant aux entreprises locales de mieux comprendre les opportunités d’affaires et d’investissement au Vietnam. -NDEL/VNA