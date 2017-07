Le Vietnam lance un appel aux investisseurs allemands

Hanoï (VNA) – Suite au succès de la visite de travail en Allemagne du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et de sa participation au sommet du G20 à Hambourg du 5 au 8 juillet, une délégation de l'ambassade du Vietnam en Allemagne, conduite par son ambassadeur Doan Xuan Hung, a effectué le 11 juillet une visite de travail dans la ville allemande de Rostock (Land de Mecklembourg Vorpomme).

La délégation de l'ambassade du Vietnam visite l’association Diên Hông. Photo: VNA



La délégation de l'ambassade du Vietnam a été reçue par le maire de Rostock, Roland Methling, le président du Conseil municipal de Rostock, Wolfgang Nitzsche, et le député parlementaire allemand de l'Ouest, Peter Stein.

Lors de la réception, les dirigeants ​allemands ont apprécié les contributions de la communauté vietnamienne au développement de cette ville allemande, et souhaité renforcer la coopération entre Rostock et des localités vietnamiennes, notamment dans ses domaines phares comme l’industrie, les ports maritimes, l’éducation…

L'ambassadeur vietnamien Doan Xuan Hung a affirmé que par le biais de la visite de travail du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc en Allemagne, le gouvernement vietnamien avait appelé l’Allemagne et les localités allemandes, en particulier, à renforcer leurs investissements au Vietnam. Il a également promis un soutien maximal et un dialogue disposé pour résoudre les problèmes rencontrés par les investisseurs allemands au Vietnam.

«Le Vietnam abrite de nombreux ports et villes portuaires comme Rostock, qui est aussi un potentiel de coopération entre les deux parties. La coopération au niveau de l’État contribue également pour une part très importante au développement du Partenariat stratégique Vietnam-Allemagne qui a été établi en 2011», a-t-il déclaré.



Dans le cadre de sa visite, la délégation de l'ambassade du Vietnam a visité et travaillé avec les représentants du groupe Liebheer, spécialisé dans la production des grues au service du transport maritime, qui investit au Vietnam depuis 1995. Doan Xuan Hung a suggéré que le groupe Liebheer choisi​sse le Vietnam comme une destination d’investissement clé et y construi​re des usines de production.

​La délégation a rendu visite à l’Association Diên Hông fondée en 1992 par des Vietnamiens ​établis en Allemagne et des Allemands dans le but d'aider des Vietnamiens ​ en Allemagne et d’autres immigrants à s’intégrer à leur pays d'accueil. L’Association Diên Hông est considérée comme un lien, visant également à aider les Allemands à mieux comprendre la culture et la vie au Vietnam et des Vietnamiens. -VNA