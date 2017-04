Le Vietnam intéresse les investisseurs étrangers

Production de chaussures pour exportation. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Avec sa stabilité et ses avantages compétitifs, le Vietnam continue d’être une destination de prédilection de plusieurs investisseurs.

Selon un sondage de CBRE sur les intentions d’investissement dans la région Asie-Pacifique en 2017, le Vietnam suscite une grande attention parmi les marchés asiatiques émergents, et intéresse de plus en plus les investisseurs sud-coréens, japonais et chinois.

Bien que les investisseurs d’Asie-Pacifique aient qualifié l’Amérique du Nord de destination attrayante pour la 2e année consécutive, ils accordent une plus grande attention aux économies de la région dont le Vietnam, en raison de modifications de politiques aux Etats-Unis et en Europe. Dans un sondage en ligne effectué de décembre 2016 à janvier 2017, CBRE constate une évolution en faveur des marchés asiatiques émergents et en développement, dont le Vietnam.

En effet, les statistiques de Cushman&Wakefield indiquent que le Vietnam a attiré plus de 66 milliards de dollars d’investissement direct étranger entre 2014 et 2016, dont 26 milliards en 2016. 10% de ces capitaux ont été dans le secteur de l’immobilier. D’après le spécialiste Ben Gray de Cushman&Wakefield, le Vietnam possède de grands potentiels de développement confirmés par les espoirs croissants des investisseurs. Cette année et les suivantes seront toujours des périodes opportunes pour l'investissement au Vietnam.

Selon les données du ministère vietnamien du Plan et de l’Investissement, fin mars, le pays recensait 23.071 projets d’investissement direct étranger ​cumulant 300,7 milliards de dollars de capitaux enregistrés. Parmi les 116 pays et territoires investissant au Vietnam, la République de Corée est en tête avec 54 milliards de dollars, suivie par le Japon (42,49 milliards) et Singapour (39,2 milliards). En termes de nombre de projets d’investissement, la République de Corée, le Japon, Singapour, Taïwan (Chine), Hong Kong (Chine) et la Chine sont les ​premiers pays. Cela montre que les investisseurs d’Asie-Pacifique ont un rôle majeur dans le secteur de l'investissement étranger au Vietnam. Leur ​intérêt croissant pour le Vietnam sera donc une base solide pour ​attirer des capitaux étrangers cette année. -VNA