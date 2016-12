Le Vietnam honore 30 organisations non gouvernementales étrangères

Un projet de soins à la santé de la population mis en oeuvre par une ONG. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - L'Union des organisations d'amitié du Vietnam a remis les insignes et les satisfecit "Pour la paix et l'amitié entre les nations" à 30 organisations non gouvernementales (ONG) étrangères pour leurs contributions importantes à la lutte contre la pauvreté et au développement durable au Vietnam.

Ces titres honorifiques ont été remis lors d'une réunion de partage d'informations et de reconnaissances des contributions des ONG étrangères au Vietnam, organisée le 23 décembre à Hanoi par l'union avec la participation de 150 délégués d'ONG, de ministères et de secteurs, et de représentants de localités.

Le vice-ministre permanent des Affaires étrangères Bui Thanh Son a souligné que ​cette réunion ​avait pour objet de reconnaître les contributions des ONG au développement du Vietnam, ainsi qu'à leur fournir ​​des informations récentes et exactes sur les politiques, ​la législation vietnamienne et les formalités administratives au service de leurs activités. La réunion a ​également été l'opportunité ​de répondre à leurs recommandations pour des activités plus efficaces.

Don Tuan Phong, vice-président de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam, a promis de continuer de favoriser les activités des ONG ​au Vietnam, et d'intensifier les relations entre les ONG et les localités vietnamiennes. -VNA