Le Vietnam félicite le nouveau président américain Donald Trump

Le nouveau président américain Donald Trump (2e, à gauche) et le nouveau vice-président américain (2e, à droite) après la cérémonie de prestation de serment à Washington. Photo : EPA/VNA

Hanoi (VNA) – Le président vietnamien Trân Dai Quang et le Premier ministre vietnamien Nguyên Xuân Phuc ont adressé le 21 janvier au nouveau président américain Donald Trump leurs félicitations.

La vice-présidente vietnamienne Dang Thi Ngoc Thinh et le vice-Premier ministre permanent vietnamien Truong Hoa Binh ont envoyé le même jour leurs félicitations au nouveau vice-président américain Mike Pence.

Les dirigeants de l’Etat et du gouvernement vietnamiens ont souhaité dans leurs messages adresser au président Donald Trump et au vice-président Mike Pence, et au nouveau gouvernement des Etats-Unis leurs vœux de plein succès dans leur mission à la tête de la nation américaine, pour le bonheur et la prospérité du peuple américain, et en contribuant activement à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans le monde.



Ils ont estimé que le Vietnam et les Etats-Unis se trouvent devant d’énormes opportunités de renforcer et d’approndir davantage les domaines de coopération dans le cadre des relations de partenariat intégral, sur la base du principe du respect du droit international, de l’indépendance, de la souverainté, de l’intégrité territoriale et du régime politique de chaque pays.



Les dirigeants de l’Etat et du gouvernement vietnamiens ont également exprimé leur souhait de coopérer étroitement avec les Etats-Unis pour promouvoir la coopération ASEAN – Etats-Unis, au sein de l’APEC, et dans d’autres mécanismes régionaux pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement.



M. Donald Trump est officiellement devenu vendredi 20 janvier 2017 le 45e président des Etats-Unis, après avoir prêté serment sur une Bible, lors d’une cérémonie devant des centaines de milliers de personnes sur le fronton du Capitole à Washington. Le républicain Mike Pence est devenu pour sa part le 48e vice-président. – VNA