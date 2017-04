Le Vietnam favorise les investisseurs japonais

La délégation du ministère vietnamien du Plan et de l'Investissement a travaillé avec la Fédération des organisations économiques du Japon (Keidanren). Photo: VNA



Tokyo (VNA) - Dans le cadre de sa visite de travail au Japon, le ministre du Plan et de l'Investissement, Nguyen Chi Dung, a travaillé le 12 avril avec le président de la Fédération des organisations économiques du Japon (Keidanren), Sakakibara Sadayuki.

Nguyen Chi Dung a apprécié le bon développement des relations bilatérales ces dernières années, notamment l'établissement du partenariat stratégique en 2009, et souligné la nécessité de renforcer la coopération économique Vietnam – Japon s’accordant avec leur partenariat stratégique intégral.

Le ministre Nguyen Chi Dung a hautement apprécié l'aide précieuse et efficace du gouvernement japonais accordée au Vietnam à travers ​ses aides publiques au développement (APD), notamment dans le développement de ses infrastructures socio-économiques, ainsi que les contributions de la communauté des hommes d’affaires ​japonais au développement socio-économique du Vietnam.

Il a également apprécié la collaboration étroite de la Keidanren dans la promotion de l’investissement au Vietnam et souhaité que cette fédération économique, le plus grand du genre au Japon avec plus de 1.000 entreprises et une centaine d’associations membres, continue de partager des informations et des expériences avec le Vietnam pour l’aider à améliorer son environnement de l’investissement, et d’orienter des investisseurs japonaises dans leurs opérations au Vietnam.

Le président de la Keidanren, Sakakibara Sadayuki, de son côté, a espéré recevoir davantage de soutiens du gouvernement vietnamien dans la promotion des activités des entreprises japonaises au Vietnam.

Le même jour, au siège de la Keidanren, le ministre vietnamien Nguyen Chi Dung a participé à un colloque sur les opportunités d’investissement au Vietnam dans les infrastructures, le transport et les énergies.

Le président du Comité économique Japon-Vietnam, Takahashi Kyouhei, a apprécié le bon développement de la coopération économique entre les deux pays ces dernières années, avant d’exprimer ​le souhait que le Vietnam continuera de créer des conditions favorables ​aux investisseurs japonais.

Nguyen Chi Dung a affirmé que le ministère du Plan et de l'Investissement favoriserait ​les activités d’investissements des entreprises japonaises au Vietnam, pour l​'intérêt commun des deux pays.

Fin mars 2017, le Japon ​était le deuxième investisseur étranger au Vietnam avec 3.355 projets cumulant 42,49 milliards de dollars de capitaux enregistrés. Il est également l'un des premiers partenaires commerc​​iaux du ​​Vietnam. Les échanges ont atteint 29,71 milliards de dollars en 2016,​ pour une croissance annuelle de 4,3%.



Le Japon est ​également le plus grand fournisseur d'APD ​​du Vietnam​ avec 1,8 milliard de dollars ​par an, représentant 30% du total des engagements des pays étrangers. -VNA