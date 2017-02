Le Vietnam fait sa promotion au Salon des vacances de Bruxelles

Bruxelles, 3 février (VNA) – Le Vietnam se livre à une opération séduction au Salon des vacances de Bruxelles 2017 qui se déroulera jusqu’au 5 février dans la capitale belge, affirmant sa disposition à créer des conditions favorables aux touristes internationaux.

L’ambassadeur du Vietnam en Belgique, Vuong Thua Phong (centre) serre la main d’un visiteur au stand du Vietnam au Salon des vacances de Bruxelles 2017. Photo : VNA

Le Vietnam est prêt à favoriser les touristes étrangers, surtout par la promulgation d’un arrêté permettant d’expérimenter la délivrance de l’e-visa et l’exemption de visa pour certains marchés touristiques de premier plan en Europe, a indiqué l’ambassadeur du Vietnam en Belgique, Vuong Thua Phong.Le diplomate qui s’est rendu au stand du Vietnam, le 2 janvier, en ouverture de ce rendez-vous annuel, s’est déclaré convaincu que ces mesures aideraient à attirer davantage de touristes européens au Vietnam.Il a cependant estimé que le tourisme vietnamien peut encore faire d’importants progrès dans ses activités de promotion en Europe en général et en Belgique en particulier, estimant que les efforts devraient se focaliser sur l’amélioration des produits touristiques.

Avec près de 800 stands hauts en couleurs, les compagnies aériennes et offices de tourisme venus de 65 pays proposent aux visiteurs de partir à la découverte de sites lointains, de lieux proches, de formules de voyage...

Le Vietnam est représenté à cette édition par Vietnam Airlines, l’une des rares compagnies du monde à posséder des avions de nouvelle génération comme Airbus A350-900 et Boeing 787-9. La compagnie à la fleur de lotus a été reconnu comme compagnie aérienne internationale quatre étoiles par le cabinet d’audit Skytrax basé à Londres, au Royaume-Uni.



Un représentant de Vietnam Airlines a informé que le transporteur vietnamien a ouvert ses bureaux de représentation en France, en Allemagne et au Royaume-Unis, et désigné des compagnies de tourisme ses agents généraux dans d’autres marchés.



L’agent de Vietnam Airlines en Belgique, Pascal Van de Moortel, a fait savoir que plusieurs raisons motivent le choix de destination des vacances au Vietnam des touristes européens, notamment son climat doux et sa situation politique stable.



Les arrivées internationales au Vietnam se sont établies à 10 millions en 2016, soit une croissance de 25% en un an. En 2017, le secteur du tourisme s’est fixé pour objectif d’accueillir 11,5 millions d’étrangers. – VNA