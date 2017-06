Hanoi (VNA) – Le président Trân Dai Quang a affirmé la politique constante du Vietnam d’attacher de l’importance à ses relations avec la Russie, un "partenaire stratégique intégral et fiable", à la veille de sa visite officielle du 28 juin au 1er juillet en Russie.

Le président Trân Dai Quang. Photo : VNA

"J’attends avec impatience cette visite en Russie. Je vais transmettre au président russe Vladimir Putin, au Premier ministre russe Dmitri Medvedev, aux dirigeants et au peuple russes l’expression de la haute estime et des sentiments profonds de l’Etat et du peuple vietnamiens", a-t-il indiqué aux agences de presse russes TASS et Sputnik.Le chef de l’Etat vietnamien a déclaré "continuer d’affirmer la politique constante du Vietnam de considérer la Russie comme une priorité de premier rang dans sa politique étrangère, un partenaire stratégique intégral et fiable"."Il y a 94 ans, le leader Nguyên Ai Quôc – le Président Hô Chi Minh bien-aimé du peuple vietnamien était arrivé en Russie dans son périple pour le salut national. Depuis, il avait écrit des premières pages de l’histoire partagée par nos deux peuples", a rappelé le chef de l’Etat vietnamien."La Russie évoque dans le cœur des Vietnamiens des sentiments intimes, fidèles", a partagé le président Trân Dai Quang, affirmant que les relations entre les deux pays sont bâties et cultivées sur le socle des liens historiques et de l’amitié traditionnelle entre les deux peuples.Durant les plus de 65 dernières années, depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques en 1950, les relations bilatérales ne cessent de se développer vigoureusement, tant en largeur qu’en profondeur. Le Vietnam et la Russie sont devenus l’un pour l’autre des partenaires stratégiques en 2001, et des partenaires stratégiques intégraux en juillet 2012.Les liens bilatéraux s’illustrent de manière éloquente au travers des résultats des visites effectuées à tous les niveaux, notamment des consultations politiques et du dialogue stratégique, de la concertation au sein des forums multilatéraux comme l’ONU, l’APEC, l’ASEM, l’ASEAN-Russie. Le président Vladimir Putin devra se rendre au Vietnam et participer au Sommet de l’APEC 2017 en novembre à Dà Nang (Centre).Lors de sa première visite en Russie depuis son investiture, le président Trân Dai Quang et les dirigeants russes devront discuter des orientations et mesures destinées à promouvoir les liens bilatéraux, notamment à mettre en œuvre efficacement l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union économique eurasiatique (UEEA)."Le Vietnam affirme accorder toujours son soutien et être prêt à créer toutes les conditions favorables aux entreprises russes sur son sol", a affirmé le président Trân Dai Quang.Le commerce vietnamo-russe s’est élevé à 2,7 milliards de dollars 2016, soit une augmentation de 25% par rapport à 2015, et progressé de 30% durant les quatre premiers mois de l’année pour atteindre 1,1 milliard de dollars. La coopération accrue dans la construction automobile promet de contribuer positivement aux relations économiques bilatérales."J’apprécie hautement le fait que le Vietnam est le premier pays avec qui l’UEEA a signé l’accord de libre-échange, et suis convaincu que sa mise en œuvre efficace créera une nouvelle dynamique à la croissance du commerce entre le Vietnam et la Russie comme entre le Vietnam et l’UEEA en vue de l’objectif de 10 milliards de dollars d’échanges commerciaux en 2020", s’est-il félicité.Le Vietnam affirme également travailler à l’élargissement de la coopération entre l’UEEA et la Communauté de l’ASEAN, un marché dynamique de plus de 600 millions de consommateurs qui représente un produit intérieur brut d’environ 2.500 milliards de dollars.Le président Trân Dai Quang va aussi proposer à la Russie de continuer de renforcer la coopération biltérale dans la défense, la sécurité, les sciences et technologies, l’éducation et la formation, la culture, le tourisme, le travail et la coopération décentralisée ; de créer des conditions favorables à la communauté vietnamienne en Russie.Le Vietnam affirme attacher toujours de l’importance au rôle de la Russie dans la région et le monde. Le président Trân Dai Quang et les dirigeants russes devront échanger leurs vues sur les questions régionales et internationales d’intérêt mutuel, y compris leur coopération bilatérale durant l’Année de l’APEC 2017 et dans le cadre de l’ASEAN-Russie. – VNA