Photot : VNA

La Havane (VNA) Les représentants des gouvernements vietnamiens et cubains ont participé lundi à La Havane à la cérémonie de livraison symbolique d'un don de 5.000 tonnes de riz à Cuba.Ce don a été annoncé lors de la visite du président vietnamien Tran Dai Quang, à Cuba en novembre l'année dernière.La cérémonie était présidée par le directeur général adjoint de la réserve d'Etat du Vietnam, Le Van Thoi, l’ambassadeur du Viet Nam à Cuba, Nguyen Trung Thanh, le directeur général de la Compagnie générale d’import-export des vivres de Cuba, Alejandro Mustelier Zamora, et des responsables du ministère du Commerce extérieur et de l'Investissement étranger de Cuba.Les deux parties ont noté les excellentes relations d'amitié et de coopération multiforme entre le Vietnam et Cuba, ainsi que la vocation qu'a été la lutte pour la libération des deux nations.

Le Van Thoi a rappelé l’aide précieuse de Cuba ​à la lutte de libération et de réunification du Vietnam dans le passé, puis à l'édification nationale aujourd'hui.



Il a également souligné le soutien du Parti, de l'Etat et des Vietnamiens à la cause révolutionnaire du peuple cubain.



Alejandro Mustelier Zamora a remercié ce geste ​du Vietnam et souligné que ce don précieux sera une aide opportune pour les provinces ​de l’Est de Cuba, où le processus de récupération est en cours à la suite des dommages causés l'an dernier par une forte tempête.



Auparavant, ce volume de riz a été acheminé au port de la ville est de Santiago à Cuba.-VNA