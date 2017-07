Ho Chi Minh-Ville, 22 juillet (VNA) - En 2017, Taiwan (Chine) ouvrira 70 cours de formation professionnelle à l’intention de 2.234 étudiants vietnamiens, a annoncé le vice-ministre taïwanais de l'Education, Lin Teng-Chiao, lors d'un séminaire organisé vendredi 21 juillet à Ho Chi Minh-Ville.

Le Vietnam et Taiwan coopèrent dans la formation professionnelle. Photo d'illustration. Source: VNA

Lin Teng-Chiao a déclaré qu’il s’agissait d’une des activités de la « Nouvelle politique en direction du Sud » de Taiwan, qui vise à promouvoir la coopération entre les entreprises et les établissements d'enseignement dans la formation professionnelle, en particulier dans la formation des étudiants étrangers.

Selon lui, les collèges et les universités de Taiwan et les établissements de formation professionnelle du Vietnam signeront des accords et sélectionneront des candidats pour des cours de formation à Taiwan.

Le programme aidera les stagiaires à accéder aux opportunités d'emploi dans les entreprises taïwanaises sur leur territoire ou celles qui opèrent au Vietnam.

Lin Teng-Chiao a déclaré que la coopération entre les établissements d'enseignement et les employeurs avait montré leur efficacité à Taiwan.

Il a souligné le rôle important joué par le gouvernement dans cette coopération et la nécessité d'avoir des politiques encourageant les établissements de formation et les entreprises à suivre ce modèle.

Selon Nguyen Hong Minh, chef du Département général de la formation professionnelle du ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales, le Vietnam compte près de 2.000 établissements de formation professionnelle, mais la coordination entre ceux-ci et les entreprises n'est pas efficace.

Il a espéré que cette coopération aiderait le Vietnam à mettre en place des modèles de connexion efficaces, à réduire le taux de chômage chez les diplômés et à répondre aux exigences des entreprises. -VNA