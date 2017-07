Singapour (VNA) - Le vice-Premier ministre vietnamien Truong Hoa Binh effectue du 13 au 15 juillet une visite officielle à Singapour sur l’invitation de son homologue singapourien Teo Chee Hean.

Le vice-Premier ministre vietnamien Truong Hoa Binh rend une visite de courtoisie au président singapourien Tony Tan Keng Yam. Photo : VGP

Durant son séjour, Truong Hoa Binh s’est entretenu avec le vice-Premier ministre singapourien Teo Chee Hean, a rencontré le président singapourien Tony Tan Keng Yam, le Premier ministre Lee Hsien Loong et le président de la Cour suprême Sundaresh Menon. Il a aussi travaillé avec différents organes singapouriens.

Lors de ces rencontres, les deux pays ont partagé leurs préoccupations quant aux activités terroristes qui évoluent de manière complexe dans le monde et la région, portant gravement préjudice à plusieurs pays, et affirmé leur disponibilité de coopérer dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent.

Le Vietnam et Singapour ont en partage de nombreux valeurs et intérêts communs relatifs à la paix et au développement prospère, ainsi que des besoins de renforcer leur confiance stratégique et d’accélérer davantage leur coopération, notamment dans un contexte sécuritaire très évolutif, ont-ils indiqué.

Le vice-Premier ministre vietnamien Truong Hoa Binh et son homologue singapourien Teo Chee Hean. Photo : VNA

Dans cet esprit, les deux parties ont convenu de maintenir les visites et contacts de haut niveau, de promouvoir efficacement les mécanismes de consultation stratégique, de renforcer les activités de terrain entre leurs forces armées, surtout dans les domaines naval et aérien militaires, et dans la lutte contre la piraterie et le sauvetage.

La partie singapourienne s’est engagée à continuer d’intensifier la coopération de sécurité avec le Vietnam, en particulier dans la cybersécurité, le partage d’informations de renseignement anti-terroriste, la gestion des entrées et sorties, la formation d’agents de sécurité.

Vietnamiens et Singapouriens ont mis l’accent sur le développement vigoureux de la coopération commerciale et d’investissement, la considérant comme un pilier solide du partenariat stratégique bilatéral. Singapour s’est également engagée à accompagner le Vietnam dans sa réforme économique et dans l’ouverture de son marché.​

Estimant que la situation en Mer Orientale connaîtrait des évolutions complexes, les deux parties ont affirmé l’importance de maintenir des consultations et une coopération étroite entre les pays de l’ASEAN pour édifier un bloc solide qui joue un rôle central dans le règlement des questions stratégiques régionales, notamment en ce qui concerne la Mer Orientale.​

Le vice-Premier ministre Truong Hoa Binh et le directeur du Bureau d’investigation des pratiques de corruption de Singapour, Wong Hong Kuan. Photo : VNA

Le Vietnam et Singapour ont affirmé leur attachement au règlement pacifique des différends, conformément aux principes universellement reconnus du droit international, notamment de la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer, au respect des processus diplomatiques et juridiques, à l’exclusion de tout recours à la menace ou à l’emploi de la force.

Les deux parties ont souligné l’importance d’appliquer pleinement la Déclaration des parties sur le code de conduite en Mer Orientale (DOC) et d’appuyer les efforts pour parvenir rapidement à l’achèvement du projet de Code de conduite (COC) et à la conclusion d’un COC efficace et juridiquement contraignant.



Le vice-Premier ministre Truong Hoa Binh a déposé le même jour une gerbe de fleurs au pied du du buste du Président Hô Chi Minh au centre de la civilisation d’Asie à Singapour, avant de rencontrer le jour suivant des représentants de la communauté vietnamienne à Singapour. – VNA