Le Vietnam et Singapore ne cessent d’approfondir la coopération dans la culture

Le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme du Vietnam, Nguyên Ngoc Thiên (droite) et la ministre de la Culture, des Communautés et de la Jeunesse de Singapour, Grace Fu. Photo: toquoc.vn.



Hanoi (VNA) - Le ministre vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyên Ngoc Thiên, a reçu, le 17 avril à Hanoi, la ministre de la Culture, des Communautés et de la Jeunesse de Singapour, Grace Fu, en visite de travail au Vietnam.Selon Grace Fu, les visites d'amitié de haut rang des dirigeants des deux pays témoignent clairement de l’importance des relations entre le Vietnam et Singapour.Parallèlement, le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme et le ministère singapourien de la Culture, des Communautés et de la Jeunesse ne cessent ces derniers temps d’enrichir leur coopération dans divers ​secteurs. Les deux parties organisent régulièrement des programmes artistiques et des expositions sur la culture de chaque pays. Elles ont aussi partagé leurs expériences dans la gestion ainsi que dans les activités professionnelles.Grace Fu a indiqué que le Vietnam et Singapour disposaient d​e forts potentiels pour approfondir leur coopération dans la culture.Nguyên Ngoc Thiên a souligné que Singapour était un exemple pour le Vietnam dans le développement de nombreux ​secteurs, bien qu’il s’agisse d’un petit pays moins peuplé.Il s’est déclaré convaincu que la visite au Vietnam de Grace Fu permettra d’ouvrir une nouvelle période d’intensification des relations entre les deux pays. Outre la culture, le Vietnam et Singapour pourraient accélérer leur coopération dans le tourisme, a-t-il souhaité. -NDEL/VNA