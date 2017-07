Le Vietnam et les Pays-Bas publient une déclaration commune

La Haye (VNA) – Le Vietnam et les Pays-Bas ont publié une déclaration commune à l’occasion de la visite du 8 au 11 juillet aux Pays-Bas du Premier ministre vietnamien Nguyên Xuân Phuc sur l’invitation de son homologue néerlandais Mark Rutte.

Dans le cadre de sa visite de travail aux Pays-Bas, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc s'est entretenu avec son homologue néerlandais Mark Rutte, à La Haye, le 10 juillet 2017. Photo : VNA

Les deux dirigeants ont pris note avec satisfaction le développement intégral et substantiel de la relation Vietnam–Pays-Bas dans tous les domaines depuis l’établissement du partenariat stratégique sur l’adaptation aux changements climatiques et la gestion de l’eau en 2010 et du partenariat stratégique sur l’agriculture durable et la sécurité alimentaire en 2014.



Ils se sont engagés à poursuivre les contacts de haut niveau et les échanges de délégations, y compris les consultations à intervalles réguliers entre les ministères viertnamien et néerlandais des Affaires étrangères sur des sujets d’intérêt et de préoccupation communs.



Les deux dirigeants ont noté que le Vietnam et les Pays-Bas vont célébrer le 45e anniversaire de leurs relations diplomatiques en 2018, et convenu que les parties respectives vont se coordonner étroitement pour célébrer cet événement spécial.



Les deux pays ont affirmé l’importance de la promotion du commerce et des investissements bilatéraux et de créer des conditions favorables aux entreprises des deux parties, en particulier dans le cadre de l’Accord de libre-échange UE-Vietnam.



Les dirigeants ont exprimé leur soutien à l’Accord de libre-échange UE-Vietnam. Cet accord, avec un chapitre spécifique sur le développement durable, serait mutuellement bénéfique et un outil important pour stimuler la croissance économique et le développement durable.



Les dirigeants appuient les efforts et les progrès accomplis dans le partenariat entre les secteurs de l’aviation vietnamien et néerlandais. Le Vietnam apprécie hautement la collaboration des experts de l’aviation néerlandaise, des agences gouvernementales et des entreprises néerlandaises avec leurs homologues vietnamiens.



Les dirigeants ont hautement apprécié le développement récent de la coopération entre les autorités provinciales et municipales des deux pays, et convenu de promouvoir les flux d’investissement et le transfert de technologies néerlandais aux localités vietnamiennes.



Ils ont réaffirmé leur engagement à l’Accord de Paris, signé lors de la 21e Conférence des Etats parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, et l’importance du développement des énergies renouvelables.



Les Premiers ministres Nguyên Xuân Phuc et Mark Rutte ont reconnu que la paix, la sécurité, stabilité, la sécurité et la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale revêtent une importance stratégique.



Les dirigeants ont affirmé leur soutien total à la résolution pacifique des différends conformément au droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM). Ils ont décidé d’étudier les moyens d’intensifier le dialogue bilatéral sur le droit international et le règlement des différends par des moyens pacifiques.



Ils se sont engagés à renforcer davantage la coopération en matière de formation des experts, les échanges universitaires entre institutions et chercheurs vietnamien et néerlandais dans le domaine du droit international, surtout du droit de la mer. – VNA