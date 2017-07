Hanoï, 5 juillet (VNA) - Le gouvernement vietnamien et les Nations Unies (ONU) ont signé le 5 juillet à Hanoï un plan stratégique unique (OSP) pour la période 2017-2021.



Le ministre du Plan et de l'Investissement Nguyên Chi Dung, attribué par le Premier ministre vietnamien, et le Coordonnateur résident des Nations Unies au Vietnam Kamal Malhotra, au nom de l'ONU, ont signé l’OSP entre le gouvernement vietnamien et les 18 agences des Nations Unies que sont la FAO, l'OIT, l'OIM, le Centre du commerce international (CCI), l'AIEA, l'ONUSIDA, la CNUCED, le PNUD, le PNUE, l'UNESCO, le FNUAP, UN-Habitat, l'UNICEF, l'ONUDI, l'UNODC, les VNU, l’ONU femmes et l'OMS.

Le ministre Nguyên Chi Dung a déclaré que l’OSP a été signé et mis en œuvre lorsque le Vietnam a commencé à mener à bien son Plan d'action national et le Programme d'action pour le développement durable de 2030.



"Parallèlement à d'autres partenaires de développement, l'ONU joue un rôle important dans le développement, l'intégration et l'engagement du Vietnam dans le développement commun du monde en fournissant des aides consultatives et un soutien politique au gouvernement vietnamien, partageant l'expérience du pays avec d'autres pays en développement et celle pour assurer une économie orientée vers une croissance verte et durable", a-t-il noté.

Kamal Malhotra, coordonnateur résident des Nations unies et représentant résident des Nations Unis au Vietnam.



Le coordonnateur résident des Nations Unies Kamal Malhotra a déclaré que, grâce au nouvel OSP pour la période 2017-2021, l'ONU continuera à valoriser ses avantages comparatifs en fournissant au Vietnam des solutions intégrales pour résoudre les défis de développement multidimensionnels complexes en s'appuyant sur des connaissances collectives régionales et mondiales, en soutenant un point de vue normatif sur les droits de l'homme, veillant à l'équité et ​aux réformes centrées sur les citoyens, et le renforcement de la coopération Sud-Sud.



L’OSP pour la période 2017-2021 repose sur les trois principes d'inclusion, d'équité et de durabilité, conformément à la stratégie de développement socio-économique du pays 2011-2020, au plan de développement socio-économique pour 2016-2020, aux Objectifs de développement durable (SDG) de 2030, ainsi qu'aux engagements internationaux en matière de droits de l'homme du Vietnam.



Avec un budget estimé à 423 millions de dollars, l'OSP 2017-2021 privilégie quatre domaines clés fondés sur les grands thèmes des SDG (homme, planète, prospérité et paix).



L’OSP 2017-2021 continuera de développer les bases de l'élargissement des partenariats entre les Nations Unies, le gouvernement, les partenaires privés, les partenaires de développement, les organisations et les groupes non gouvernementaux légalement créés. - VNA