Le Vietnam et les États-Unis partagent nombre d'intérêts

L'ambassadeur du Vietnam aux États-Unis Pham Quang Vinh. Photo: VNA

Washington (VNA) - "Nous sommes convaincus que le partenariat intégral est profitable aux intérêts des deux pays et qu'il se développera positivement", a déclaré l'ambassadeur du Vietnam Pham Quang Vinh, lors d'un entretien accordé à l'Agence vietnamienne d'information (VNA) à l'occasion de l'investiture du nouveau président des États-Unis Donald Trump.

Pham Quang Vinh a abordé les ajustements de la politique américaine envers la région Asie-Pacifique et, plus particulièrement, l'avenir des relations vietnamo-américaines.

Selon lui, les relations bilatérales ont connu ces 20 dernières années des changements considérables et les deux parties ont établi un partenariat intégral en tous domaines. On peut constater que les relations économiques et de commerce servent déjà les intérêts des deux pays. Les échanges commerciaux sont passés de 0,5 milliards à 50 milliards de dollars.

Les deux pays ont intensifié leurs relations en tous domaines, dont les sciences et les technologies, l'investissement, l'éducation, la sécurité et la défense.

Outre la coopération bilatérale, les deux pays coopèrent dans plusieurs cadres au service de l'intérêt de chacun et de la région. "Les points similaires sont plus nombreux que ceux différents, et les points nouveaux nécessitent de meilleures modalités de coopération", s'est déclaré convaincu l'ambassadeur Pham Quang Vinh.

Il a affirmé que les États-Unis ne peuvent s'éloigner de la Mer Orientale et de la région d'Asie-Pacifique.

D'après l’ambassadeur Pham Quang Vinh, la politique conséquente des États-Unis, ou celles des pays de la région, portent toujours sur certains contenus principaux dont la paix, la stabilité, la sécurité, la sûreté, et la libre navigation maritime qui sont d'un intérêt commun à tous les pays. La Mer Orientale est une région stratégique et un grand nombre de marchandises transitent par cette région. Par conséquent, la libre navigation maritime est un intérêt commun qui doit être assuré par toutes les parties concernées. Pour ce faire, ces dernières doivent reposer sur le droit et les conventions internationales en matière maritime. Le diplomate vietnamien a aussi souligné la nécessité de renforcer la coopération et la coordination entre les pays de la région pour mobiliser les efforts communs en vue d'atteindre cet objectif.

S'agissant des conséquences pour le Vietnam du retrait des États-Unis de l'Accord de partenariat transpacifique (TPP), Pham Quang Vinh a rappelé qu’avec ou sans le TPP, les États-Unis devraient prendre en compte l’Asie-Pacifique qui est une zone économique dynamique et représente la moitié des intérêts commerciaux et économiques, et de la croissance, du monde.

Quel que soit l'avenir du TPP, le Vietnam devra poursuivre sa réforme économique, son intégration, et le renouvellement de son environnement d'investissement, afin de r emplir ses engagements pris dans le cadre d 'accords de libre-échange avec ses partenaires, a-t-il affirmé.

Concernant le changement de politique des États-Unis au regard du Forum de Coopération économique Asie-Pacifique (APEC), Pham Quang Vinh a indiqué : "Nous sommes convaincus qu'en cette période de relance de l'économie mondiale, les pays devraient prendre en compte leur intérêt et participer plus activement à ce forum". -VNA