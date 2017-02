Le Vietnam et le Laos vont booster leur relation spéciale en 2017

Hanoi (VNA) – Le Vietnam et le Laos ont affiché leur volonté de mettre en oeuvre efficacement leur plan de coopération en 2017 lors de la 39e session du Comité intergouvernemental Vietnam-Laos coprésidée les 7 et 8 févriers à Hanoi par les Premiers ministres vietnamien Nguyên Xuân Phuc et laotien Thongloun Sisoulith.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc prend la parole lors de la 39e session du Comité intergouvernemental Vietnam-Laos à Hanoi. Photo: VNA

Saluant chaleureusement le chef du gouvernement laotien et sa délégation, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a souligné la relation “spéciale et unique” Vietnam-Laos, avant d’affirmer que le Vietnam fait toujours de son mieux pour assister le Laos dans le développement national, promouvoir les liens fraternels intimes et se coordonner efficacement avec le Laos aux forums internationaux et régionaux.

Il a en même temps souligné que les deux parties doivent travailler ensemble pour bien préparer les célébrations du 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques et le 40e anniversaire de la signature du Traité d’amitié et de coopération au Vietnam-Laos en 2017.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a indiqué qu’aussitôt après cette session, il donnera instruction aux ministères, branches, localités, entreprises et unités concernés de collaborer étroitement avec les partenaires laotiens pour mettre en oeuvre immédiatement et efficacement les décisions prises lors de cette session.

Le Premier ministre Thongloun Sisoulith a remercié le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc et le gouvernement vietnamien pour l’accueil chaleureux, et s’est dit convaincu que cette session va générer un nouvel élan, rendre la coopération bilatérale de plus en plus effective et efficace, contribuant à consolider et à renforcer les relations d’amitié traditionnelle, de solidarité spéciale et de coopération intégrale Laos-Vietnam.

Soulignant les grandes dates des deux pays en 2017, le chef du gouvernement laotien a convenu de se coordonner avec le Vietnam pour organiser les célébrations animées et multiples, contribuant à sensibiliser largement, notamment la jeune génération des deux pays, à la solidarité spéciale Vietnam-Laos.

La session, la première du genre coprésidée par les chefs de gouvernement des deux pays, a mis en avant les résultats de la coopération bilatérale, dont le déploiement efficace des accords conclus par les hauts dirigeants, et par les ministères, branches, localités des deux pays.

Les deux parties se sont félicitées de leur coopération sans cesse renforcée dans la politique, la diplomatie, la défense, la sécurité, l’économie, ainsi que dans le domaine socioculturel, les interactions populaires, et l’éducation.

Actuellement, plus de 14.000 étudiants, élèves laotiens font leurs études au Vietnam. Les entreprises vietnamiens comptent plus de 400 projets d’investissement totalisant quelque 3,7 milliards de dollars au Laos.​

En 2017, les deux parties ont convenu de bien réaliser les instructions données par les deux bureaux politiques, de promouvoir leurs liens dans la politique, les affaires extérieures, la sécurité et la défense, l’investissement, le commerce, la formation des ressources humaines, de renforcer les investissements dans les projets d’infrastructure de transport reliant les deux pays.

Elles se sont également accordées pour coopérer dans la gestion de l’utilisation durable des ressources en eau, bien organiser "l’Année de la solidarité Vietnam-Laos 2017", les 55 ans de relations diplomatiques et les 40 ans du Traité d’amitié et de coopération, se soutenir mutuellement dans le cadre des forums internationaux et régionaux.

Les deux Premiers ministres ont assisté à la signature de quatre documents de coopération, à savoir l’Accord sur le plan de la coopération entre les deux gouvernements en 2017; le Procès-verbal de cette 39e session, le Plan de coopération entre les ministères vietnamien de l’Education et de la Formation etlaotien de l’Education et des Sports, le Procès-verbal de création de la cooentreprise d’investissement et de construction de la ligne de transmission de 500 kV Laos-Vietnam.

Ils ont par la suite rencontré la presse et participé à une cérémonie de remise des distinctions honorifiques à des invidus et collectifs vietnamiens et laotiens. – VNA